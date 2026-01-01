봄엔 주말마다 ‘모닝 런’… 시민에 도심 도로 개방

서울시, 말레이시아 정책 벤치마킹
서울시가 3월부터 주말 아침 도심 도로 일부를 시민에게 개방하는 ‘차 없는 아침’ 프로그램을 시범 운영한다. 해외에서 운영 중인 ‘카프리 모닝(Car-Free Morning)’을 참고해 서울형 도심 운동 프로그램으로 설계했다.
3월부터 ‘차 없는 아침’ 시범 운영
시는 3월부터 주말 아침 시간대 도심에서 시민들이 달리기나 걷기, 자전거 타기 등을 즐길 수 있도록 하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝 런’(가칭)을 시범 운영한다고 22일 밝혔다. 카프리 모닝은 말레이시아에서 일요일 아침 도심 도로를 시민에게 개방해 차량 통행 없이 자유로운 신체 활동을 즐기도록 한 프로그램이다.
이번 사업은 오세훈 서울시장이 지난해 12월 말레이시아 쿠알라룸푸르 출장을 계기로 착안한 것으로, 서울 여건에 맞게 도로 전면 통제가 아닌 일부 차로만 활용하는 방식으로 운영된다. 차량 통행이 상대적으로 적은 주말 아침 시간대를 활용해 교통 불편을 최소화하겠다는 방침이다.
서울시는 프로그램 운영에 앞서 교통·체육·안전 분야 전문가 자문회의를 열어 세부 운영 방안을 마련할 계획이다. 시범 운영 기간에는 차량 흐름과 시민 이용 현황을 모니터링하고, 참여 시민들의 의견도 수렴해 프로그램을 보완해 나간다. 김명주 서울시 관광체육국장은 “‘쉬엄쉬엄 모닝 런’은 도심 일부를 시민 건강과 여가를 위해 내주는 새로운 시도”라며 “기록과 경쟁이 아닌 건강과 여유를 중심으로 유모차를 끄는 가족부터 어르신까지 누구나 참여할 수 있는 서울형 도심 운동 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.
한재희 기자 hee@donga.com
