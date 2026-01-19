입사 직후부터 7년간 2억여원 빼돌린 女경리, 징역 8개월

회사 입사 2주 뒤부터 7년간 수억 원을 횡령한 40대 여성이 항소심에서 감형됐다. 법원은 피해액 일부를 현금으로 지급하고 대물변제한 점을 참작했다.
19일 법조계에 따르면 춘천지법 제1형사부(부장판사 심현근)는 업무상횡령 혐의로 기소된 40대 여성 A 씨 항소심에서 원심(징역 1년)을 파기하고 징역 8개월을 선고했다.
A 씨는 2015년 10월 25일부터 2023년 2월 28일까지 원주의 한 회사에서 경리과장으로 근무했다. 그는 입사 2주 만인 2015년 11월 초부터 약 7년간 251차례에 걸쳐 회삿돈과 거래대금 등 2억5000여만 원을 빼돌린 혐의를 받았다.
경찰 조사 결과 A 씨는 회사 명의 계좌에서 50만 원씩 자신의 계좌로 이체한 뒤, 이 중 일부만 거래업체에 송금했다. 나머지 금액은 생활비 등 개인 용도로 사용하는 수법을 반복한 것으로 알려졌다.
또 비슷한 시기 같은 회사에서 부장 직급으로 근무하던 50대 B 씨도 A 씨와 공모해 자신 명의 계좌로 총 22회에 걸쳐 약 4151만 원을 횡령한 것으로 전해졌다.
1심 재판부는 A 씨에게 징역 1년, B 씨에게 벌금 400만 원을 선고했다. 재판부는 “회사 대표가 상당한 정신적 고통을 호소하고 있고, 피고인은 현재까지 피해자로부터 용서받지 못하고 있다”며 “피해자에게 A 씨는 1억6000만 원 상당을 현금으로 지급하거나 대물변제한 점, B 씨는 2000만 원을 지급한 점 등을 고려해 형을 정했다”고 했다.
이후 A 씨는 형이 무겁다며 항소를 제기했고, B 씨는 형이 확정됐다.
항소심 재판부는 “A 씨가 원심에서 피해액 중 일부를 현금으로 지급하거나 대물변제한 점, 당심에서 피해자를 피공탁자로 2500만 원을 추가 공탁한 점 등을 고려했다”며 징역 8개월을 선고했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0