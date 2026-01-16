에쓰오일, 울산서 임직원 참여 사회공헌 활동 진행

에쓰오일(S-OIL)은 울산지역에서 임직원과 신입사원이 참여하는 사회공헌 활동을 이어가고 있다고 16일 밝혔다.
에쓰오일은 지난 14일 울산공장에서 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 실시했다. 이번 캠페인에는 임직원 60여 명이 참여했으며 울산공장에서는 연 2회 정기적으로 헌혈 캠페인을 운영하고 있다.
이어 16일에는 2026년 1월 입사한 신입사원들이 대한적십자사 울산지사를 방문해 제빵 나눔 봉사활동에 참여했다. 신입사원들이 직접 만든 빵은 울산지역 취약계층에 전달됐다.
에쓰오일 관계자는 “임직원과 신입사원이 함께 참여하는 활동을 통해 지역사회와의 연계를 지속하고 있다”면서 “앞으로도 울산지역을 중심으로 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.
한편 에쓰오일은 울산공장을 중심으로 헌혈 캠페인 외에도 에너지 취약계층 지원, 아동·청소년 장학사업, 재난·재해 발생 시 긴급 지원 등 사회공헌 활동을 진행하고 있다.
