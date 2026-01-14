친구 집 찾아가 남매에 흉기 휘두르고 방화…20대 구속

제주에서 친구 남매에게 둔기와 흉기를 휘두른 20대 남성이 살인미수 등의 혐의로 구속 송치됐다.
제주서부경찰서는 20대 A 씨를 살인미수 및 현주건조물방화미수 혐의로 구속해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.
A 씨는 지난 7일 오전 제주시 한림읍에 있는 친구 B 씨의 집에서 B 씨와 B 씨의 여동생 10대 C 양을 둔기와 흉기 등으로 폭행해 살해하려 하고 집에 불을 지른 혐의를 받고 있다.
그는 범행 당일 새벽 피해자 B 씨에게 전화해 약속을 잡고, B 씨의 집에 찾아가기 전 흉기를 미리 준비한 것으로 파악됐다.
그는 범행 이후 B 씨 집에 있던 옷가지 등을 이용해 불까지 질렀으나 불은 자연적으로 진화됐다. 당시 귀가한 피해자 가족이 발견해 경찰에 신고했고 B 씨와 C 씨는 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
A 씨는 본인의 집에도 방화를 시도한 것으로 확인됐다. A 씨는 연기를 마셔 병원에서 치료 중 경찰에 특수상해 혐의로 긴급체포 됐다.
경찰은 범행에 사용된 둔기가 약 3㎏에 달하는 점, 수차례 위해행위가 있었던 점 등을 토대로 A 씨에 대한 혐의를 살인미수로 변경하고 9일 법원으로부터 구속영장을 발부 받았다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
