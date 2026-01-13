“인터넷도 전화도 끊겼다”…이란 출신 유튜버의 ‘한국어 호소’

이란 출신 모델이자 유튜버 호다 니쿠(Hoda Niku)가 한국어로 이란 반정부 시위의 참상을 전하며 국제사회의 관심을 호소했다. 이란 정부가 시위 확산을 막기 위해 인터넷과 통신을 차단하고 강경 진압에 나서면서, 현지 인권 상황에 대한 우려가 커지고 있다.
호다 니쿠는 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 이란 시위와 관련한 메시지를 담은 영상을 공개했다. 그는 카메라 앞에서 “이란 사람들은 자유와 민주주의를 위해 오랫동안 수많은 시위를 이어왔다”며 영상을 올리게 된 배경을 설명했다.
그는 이어 “정부의 진압으로 인해 많은 안타까운 희생이 있었다. 정부는 변화를 시도하는 사람들을 막기 위해 인터넷을 차단하고 기본적인 전화 통화조차 못 하게 통제하고 있다”고 말했다.
호다 니쿠는 영상에서 한국어로 직접 메시지를 전하며 한국 사회의 관심과 연대를 요청했다. 그는 “이란과 한국을 모두 사랑하는 사람으로서 이란 사람들의 목소리가 더 멀리 전해지길 바란다”며 “이란 뉴스에 관심을 가져주고 응원해주는 것만으로도 우리에게는 큰 힘이 된다”고 강조했다.
현재 이란에서는 반정부 시위가 격화되며 유혈 사태로 번지고 있다. 이란 정부는 군과 경찰을 동원해 시위대를 강경 진압하고 있으며, 이 과정에서 다수의 사망자가 발생한 것으로 전해지고 있다. 국제 인권 단체들은 과도한 무력 사용과 통신 차단을 문제 삼으며 인권 유린 가능성을 제기했다.
전문가들은 SNS를 통한 해외 거주 이란 출신 인사들의 발언이 국제 여론 형성에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 호다 니쿠의 이번 호소 역시 차단된 이란 내부 상황을 외부로 알리는 통로 역할을 하고 있다는 평가다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0