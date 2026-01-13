공포의 관람차…강풍에 요동치다가 360도 ‘휙’ (영상)

지난 주말 전국을 강타한 ‘공포의 강풍’으로 인천의 한 유원지 관람차가 심각하게 흔들리는 상황이 벌어진 것으로 전해졌다. 다행히 운행은 하지 않은 것으로 보인다.
10일 소셜미디어(SNS)에는 유원지 관람차의 가장 꼭대기 부분 객차가 강풍에 요동치다가 급기야 360도 회전하는 영상이 확산됐다.
목격자는 “관람차가 바람에 흔들리더니 한 바퀴를 휙 돌았다”며 “진짜 바람이 무시무시했다”고 전했다.
다행히 당시 관람차 안에는 탑승객이 없어 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다. 영상에서도 기구는 멈춰 있는 것으로 보아 운행하지 않은 것으로 추정된다.
영상을 본 누리꾼들은 “생각만 해도 끔찍하다” “사람이 없어서 다행이다” “만약 사람이 타고 있었다면 지옥을 경험했겠다”고 반응했다.
당시 전국 곳곳에서는 강풍으로 인해 각종 시설물이 낙하하거나 파손되는 피해 신고가 잇따랐다.
