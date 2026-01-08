본문으로 바로가기
사회
제철 맞은 ‘빙벽 관광’… 오늘 아침 최저 영하 14도 ‘한파’
동아일보
입력
2026-01-08 04:30
2026년 1월 8일 04시 30분
신원건 기자
7일 강원 원주시 지정면 판대아이스파크 인공빙벽 앞에서 관광객들이 사진을 찍고 있다. 기상청은 이날 오후 9시 서울 동북·서북권에 한파주의보를 발효했다. 한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 12도를 밑돌거나 급격히 기온이 떨어져 큰 피해가 예상될 때 내려진다. 8일에는 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 하루 사이 기온이 5도 이상 뚝 떨어져 아침 최저 영하 14도∼영하 2도, 낮 최고 영하 3도∼영상 5도로 전망된다.
#강원
#원주시
#판대아이스파크
#최저기온
#관광객
원주=신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
