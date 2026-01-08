[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장 고창섭) 장애지원센터는 장애 학생의 이동권 보장과 자립생활 지원을 위해 운전면허 취득 지원 프로그램을 추진한다. 이 프로그램은 한국도로교통공단 청주운전면허시험장 디딤돌운전면허지원센터와 협업해 운영된다. 신체적·환경적 제약으로 운전면허 취득이 어려운 장애학생에게 출장 학과시험, 무료 운전면허 기능·도로주행 교육, 장애 유형에 맞춘 운전 상담 등의 행정서비스가 제공된다.
O…대전대(총장 남상호)는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 ‘2025학년도 특성화 우수인재 양성 인텐시브 교육 프로그램’을 운영한다. 이 프로그램은 바이오·헬스케어, 문화·미디어, 시니어·사회복지 등 대전 지역 전략산업 및 특성화 분야를 중심으로 구성됐다. 산업 현장 방문, 전문가 특강 등 집중형 교육 과정으로 운영된다.
O…강원대(총장 정재연) KNU 창업혁신원은 1∼10일 미국 실리콘밸리, 라스베이거스, 로스앤젤레스 일원에서 ‘CES 2026 연계 해외 특화 창업연수 프로그램’을 운영한다. 이번 연수에는 창업사관학교 우수학생팀이 참가해 글로벌 기술 트렌드와 선진 산업 생태계를 직접 체험한다. 특히 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 ‘CES 2026’ 참관도 일정에 포함돼 있다.
O…청주대(총장 김윤배)가 장애대학생 교육권 보장 기능 강화를 위한 대학교 전동휠체어 배분 사업에 선정돼 전동휠체어 2대와 관련 액세서리 세트를 배분받았다. 대학 측은 잠재적 수혜 학생을 발굴해 전동휠체어 대여를 희망하는 경우 즉시 대여할 예정이다. 또 장애학생의 학습권과 이동권 보장을 위해 다양한 지원체계와 학내 전 구성원 대상 홍보를 강화해 장애학생의 이용 편의를 높일 계획이다.
댓글 0