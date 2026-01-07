“결식 우려 아동에게 가장 중요한 것은 지속 가능한 지원”

“결식 우려 아동이 지속적으로 식사를 지원받을 수 있도록 정부와 기업이 힘을 합치는 민관협력 모델을 고안했습니다. 이들에게 가장 중요한 것은 지속 가능한 지원입니다.”
지난달 30일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 만난 조민영 행복얼라이언스 사무국 본부장은 “성장기 아동의 결식이 우리 사회가 가장 먼저 해결해야 할 문제라고 생각해 ‘행복두끼’ 프로젝트를 시작했다”며 이같이 말했다.
행복두끼 프로젝트는 사회공헌 네트워크 ‘행복 얼라이언스’가 복지 사각지대에 놓인 결식 우려 아동에게 지속 가능한 식사 지원을 하기 위해 2020년부터 진행한 시민 참여형 기부 캠페인이다. 전국 150개 지방자치단체와 120개 기업이 참여하고 있다. 6년간 약 8600명의 결식 우려 아동을 지원했고 이들에게 전달된 도시락은 194만 개에 달한다.
● 결식 우려 아동 공공지원 공백, 민간이 우선 메워
주소가 자주 바뀌거나 서류를 준비하기 어려운 아동은 지방자치단체의 지원을 받기가 쉽지 않다. 행복두끼 프로젝트는 공공의 지원을 받지 못하거나 추가 지원이 필요한 결식 우려 아동에게 1년간 식사를 지원한다. 조 본부장은 “공공의 지원은 예산 편성, 시스템 편입 등 행정 절차에 상당한 시간이 필요해 실제 지원까지 시차가 발생한다”며 “먼저 민간이 아동의 끼니 공백을 채우고 이어 지자체가 제도적으로 지원하자는 취지”라고 말했다.
참여 기업과 기관들은 역할을 분담했다. 먼저 행복얼라이언스와 협약을 맺은 지방자치단체가 지원 대상 아동을 선정한다. 지역의 사회적 기업은 도시락을 만들고 전달하며 사후 관리까지 맡았다. 영양학 전공 교수의 자문을 받아 식단을 짜고 매주 2차례 5일 치 도시락을 대상 아동의 집에 직접 전달한다. 행복얼라이언스에 가입된 회원사들은 도시락에 필요한 재정적 지원을 담당한다. 지자체들은 아동들이 자체 급식 지원에 편입될 수 있도록 행정적인 지원도 담당한다. 행복얼라이언스 사무국은 프로젝트의 전체적인 조율을 맡았다.
행복도시락은 아동의 현 상태를 파악할 수 있는 창구이기도 하다. 김연자 행복도시락사회적협동조합 인천동부센터장은 “도시락이 현관 문고리에 그대로 걸려있으면 부모에게 전화해 아동의 안부를 묻는다”며 “비대면 배송이 원칙이지만 아동이 도시락을 챙길 때 배송원에게 인사하며 대화하기도 한다”고 말했다.
지자체들은 사각지대에 놓인 아동을 지원할 수 있어 안심이다. 지난해 7월 행복두끼 프로젝트에 합류한 서울 금천구는 1년간 결식 우려 아동에게 1만 개가 넘는 도시락을 전달할 예정이다. 김효진 금천구 아동청소년친화팀장은 “프로젝트를 통해 공공 급식 제도를 지원받지 못하던 아동 40명을 새로 찾았다”며 “결식 우려 아동들을 지원할 수 있어 다행”이라고 말했다.
● 생필품-아이돌 굿즈 전달하는 ‘행복 상자’
행복얼라이언스는 2018년부터 결식 우려 아동에게 생필품 등을 지원하는 ‘행복상자’ 캠페인도 병행하고 있다. 어린이들의 성별과 연령, 취향 등을 고려해 간식, 위생용품뿐만 아니라 아이돌 굿즈까지 선물하고 있다. 현재까지 9만 명이 넘는 어린이가 행복상자를 받았다. 행복얼라이언스 관계자는 “결식 우려 아동은 식사 뿐만 아니라 주거 환경, 교육 등 물질적으로 부족할 때가 많다”며 “성장기 정서적으로 뒷받침이 될 수 있도록 행복상자의 물품을 구성해 전달하고 있다”고 말했다.
행복상자에는 행복얼라이언스에 가입한 사회적 기업의 제품들이 포함되기도 한다. 사회적 기업 ‘비타민엔젤스’는 제품 판매 개수만큼 사회 취약계층에 영양제를 기부한다. 비타민엔젤스가 기부하는 제품 일부가 행복상자에 담겨 취약계층에 전달되는 것이다. 송민규 비타민엔젤스 사업개발팀장은 “아동에게 비타민 제품을 지원할 방법을 찾다 참여하게 됐다”며 “제품을 받은 아동이 ‘비타민 덕분에 한겨울에도 감기 안 걸리고 잘 지냈다’는 내용을 편지에 적어 보낼 때가 있다. 뭉클하면서도 뿌듯하다”고 말했다.
행복얼라이언스는 시설 개선 프로젝트도 진행한다. 건설, 가구 등 회원사의 지원으로 취약계층 아동들의 집에 도배, 보일러, 싱크대 등을 지원한다. 현재까지 주택과 아동센터 56곳의 환경을 개선했다. 조 본부장은 “올해는 지자체 단위를 넘어 전국 단위의 상시 지원 체계를 구축할 예정”이라며 “전국 어디서든 결식 우려 아동을 신속히 지원하고 민간 지원을 받은 어린이들이 지자체 지원을 이어서 받을 수 있도록 협력 시스템을 강화하겠다”고 밝혔다.
