쿠팡, 집단분쟁 보정절차 착수…신청자 2600여 명

쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 피해 구제를 요구하는 목소리가 커지면서, 개인정보분쟁조정위원회(분조위)가 집단 분쟁조정 절차 개시를 위한 보정 절차에 들어갔다.
4일 분조위에 따르면 지난해 12월 28일 기준 쿠팡 개인정보 유출 사안으로 접수된 분쟁조정 신청은 약 2600명에 달한다. 이 중 시민단체 등이 주도한 집단 신청은 2건(약 1700명)이며, 개별 신청도 약 870건 접수된 것으로 파악됐다.
현재 분조위는 신청 서류의 미비점을 확인하는 보정 작업을 진행 중이다. 보정이 마무리되어 집단 분쟁조정 절차 개시가 공고되면, 법정 기한에 따라 두 달 이내에 결론을 내야 한다. 사안이 동일한 만큼 개인 신청 건도 집단 조정 절차에 병합 처리될 가능성이 크지만, 개인정보보호위원회의 조사 결과 발표 시점에 따라 최종 배상안 도출까지는 시간이 소요될 수 있다.
쿠팡은 이번 분쟁조정과는 별개로 유출 피해를 본 와우(WOW) 멤버십 및 일반·탈퇴 고객 등 3,370만 명을 대상으로 보상을 진행한다. 보상 규모는 1인당 5만 원 상당으로, 쿠팡을 비롯해 쿠팡이츠, 쿠팡트래블, 알럭스 등에서 사용할 수 있는 일회성 구매 이용권 형태로 순차 지급될 예정이다.
분조위는 이러한 쿠팡의 자체 보상안과 관계없이 개별 사건의 정황을 판단해 조정안을 내놓겠다는 입장이다. 앞서 발생한 SK텔레콤 개인정보 유출 사건 당시 분조위는 정신적 손해를 인정해 1인당 30만 원의 배상을 권고했으나, 기업 측이 수락하지 않아 조정이 무산된 바 있다. 이번 쿠팡 사태에서도 분조위의 조정안을 사측이 받아들일지가 핵심 쟁점이 될 전망이다.
