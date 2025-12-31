어떤 연하장을 보낼까

  • 동아일보

2026년 새해를 이틀 앞둔 30일 서울 종로구 교보문고를 찾은 한 시민이 연하장을 살펴보고 있다.

#2026년#새해#교보문고#연하장
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
