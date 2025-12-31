본문으로 바로가기
사회
어떤 연하장을 보낼까
동아일보
입력
2025-12-31 04:30
2025년 12월 31일 04시 30분
박형기 기자
2026년 새해를 이틀 앞둔 30일 서울 종로구 교보문고를 찾은 한 시민이 연하장을 살펴보고 있다.
#2026년
#새해
#교보문고
#연하장
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
