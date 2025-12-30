경찰, ‘통일교 금품 의혹’ 전재수 뇌물 혐의 고심

정치자금법 위반 시효 내일 만료
경찰이 통일교로부터 금품을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는 더불어민주당 전재수 의원에게 정치자금법 위반이 아닌 뇌물 혐의를 적용하는 방안을 두고 고심하고 있는 것으로 전해졌다. 전 의원에게 정치자금법 혐의를 적용하면 공소시효가 이달 완성돼 31일까지 검찰에 송치해야 하지만 뇌물의 경우 공소시효가 최대 15년으로 늘어난다.
뇌물 혐의땐 최대 15년으로 늘어
한학자 최측근 정원주 등 2명 조사
경찰 전담수사팀은 28일에도 한학자 통일교 총재의 최측근인 정원주 전 비서실장과 박모 전 천주평화연합(UPF) 부산지회장 등을 잇달아 불러 조사했다. 정 전 실장은 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 맡아 교단 자금을 총괄한 ‘2인자’로 꼽히며 박 전 지회장은 한일 해저터널 사업 성사를 위해 지역 정치인들을 만난 것으로 알려졌다. 경찰은 이들로부터 확보한 진술을 분석해 2018년경 전 의원에게 전달됐다는 현금 2000만 원과 1000만 원 상당의 불가리 시계를 대가성이 있는 뇌물로 해석할 수 있는지 판단하고 있다.
만약 전 의원이 한일 해저터널 청탁을 대가로 3000만 원 이상 1억 원 이하의 금품을 수수한 것으로 조사되면 특정범죄가중법상 뇌물죄가 적용돼 공소시효가 10년으로 늘어난다. 금액이 1억 원이 넘을 경우 공소시효는 15년이다.
송유근 기자 big@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0