본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
용인서 상가 돌진한 80대 운전자 “기억 안 난다”
동아일보
입력
2025-12-24 04:30
2025년 12월 24일 04시 30분
최혁중 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251224/133027383/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
23일 오전 경기 용인시 수지구 신분당선 성복역 인근에서 승용차가 상가 건물로 돌진해 유리창 등이 파손돼 있다. 이 사고로 상가 내부에 있던 30대 여성 1명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 운전자인 80대 남성은 경찰 조사에서 “기억이 나지 않는다”는 취지로 진술했다.
#승용차
#상가 건물
#돌진
용인=최혁중 기자 sajinman@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
마구잡이 소송 우려에도 ‘허위정보 손배법’ 본회의 상정
실패로 끝난 첫 상업 우주발사체 꿈… ‘한빛-나노’ 발사 30초만에 추락-폭발
與 김병기 ‘160만원 숙박권’ 논란에 “이유불문 부적절”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0