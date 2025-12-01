본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“야호! 친구랑 신나는 눈썰매 타요”
동아일보
입력
2025-12-24 04:30
2025년 12월 24일 04시 30분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251224/133026098/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
23일 서울 노원구 서울과학기술대 종합운동장 ‘씽씽 눈썰매장’에서 어린이들이 튜브 모양 눈썰매를 타며 놀고 있다. 이날 개장한 썰매장에는 50m, 90m 높이 슬로프에 자동 출발대 장치를 갖추고 있으며 아이스링크와 눈놀이 동산, 빙어잡이도 체험할 수 있다. 내년 1월 25일까지 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 주말과 휴일에도 정상 운영하지만 1월 9일과 15일은 대학 입시 관련 일정에 따라 휴장한다.
#씽씽 눈썰매장
#아이스링크
#눈놀이 동산
#빙어잡이
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
아파트 시총 서울 비중 43%로 역대 최고
“회사서 5개월 급여 미지급” 임금 체불로 운항 거부한 기장
“아직 내 전성기는 오지 않았다”[횡설수설/김창덕]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0