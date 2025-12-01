“야호! 친구랑 신나는 눈썰매 타요”

23일 서울 노원구 서울과학기술대 종합운동장 ‘씽씽 눈썰매장’에서 어린이들이 튜브 모양 눈썰매를 타며 놀고 있다. 이날 개장한 썰매장에는 50m, 90m 높이 슬로프에 자동 출발대 장치를 갖추고 있으며 아이스링크와 눈놀이 동산, 빙어잡이도 체험할 수 있다. 내년 1월 25일까지 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 주말과 휴일에도 정상 운영하지만 1월 9일과 15일은 대학 입시 관련 일정에 따라 휴장한다.

신원건 기자 laputa@donga.com
