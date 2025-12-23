MBC도 손절…‘사생활 논란’ 정희원 라디오 5개월만에 폐지

정희원 저속노화연구소 대표가 진행하던 라디오 프로그램이 폐지됐다. 정 대표의 사생활·저작권 침해 논란이 일면서 방송시작 5개월 만에 프로그램이 막을 내렸다.
MBC는 22일 “‘정희원의 라디오 쉼표’가 진행자의 개인적 사정으로 ‘라디오 문화센터’를 편성하게 됐다”며 “청취자들의 너른 양해 부탁드린다”고 알렸다.
지난 7월 첫 방송한 이 프로그램은 지난 19일 방송을 끝으로 편성에서 제외됐다.
정 대표는 최근 위촉연구원으로 일하던 여성 A 씨(30대)와 불륜 의혹에 휩싸였다. 정 대표는 지난 17일 A 씨를 스토킹처벌법 위반과 공갈미수 혐의로 서울 방배경찰서에 고소했다.
이에 A 씨는 이틀뒤인 지난 19일 서울지방경찰청에 정 대표를 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 맞고소했다.
A 씨는 정 대표가 권력관계를 이용해 성적 침해를 하고 저작권을 무시하면서 책을 썼다고 주장했다. 이후 두 사람이 함께 주고받은 메신저 일부가 공개되면서 사생활 논란이 확산됐다.
정 대표는 이번 논란으로 지난 21일 서울시 건강총괄관 자리에서도 물러났다.
정 대표는 서울대 의대를 졸업하고 2023년까지 서울아산병원 노년내과에서 근무한 의사다. 그는 여러 방송에 출연하며 ‘저속노화 식단’과 건강 관리법을 알려 대중적 인지도를 쌓아왔다. 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’도 운영하며 60만명에 달하는 구독자를 모았다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
