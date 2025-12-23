MBC도 손절…‘사생활 논란’ 정희원 라디오 5개월만에 폐지

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 12월 23일 10시 42분

정희원 저속노화연구소 대표. 유튜브 ‘정희원의 저속노화’ 캐버
정희원 저속노화연구소 대표가 진행하던 라디오 프로그램이 폐지됐다. 정 대표의 사생활·저작권 침해 논란이 일면서 방송시작 5개월 만에 프로그램이 막을 내렸다.

MBC는 22일 “‘정희원의 라디오 쉼표’가 진행자의 개인적 사정으로 ‘라디오 문화센터’를 편성하게 됐다”며 “청취자들의 너른 양해 부탁드린다”고 알렸다.

지난 7월 첫 방송한 이 프로그램은 지난 19일 방송을 끝으로 편성에서 제외됐다.

정 대표는 최근 위촉연구원으로 일하던 여성 A 씨(30대)와 불륜 의혹에 휩싸였다. 정 대표는 지난 17일 A 씨를 스토킹처벌법 위반과 공갈미수 혐의로 서울 방배경찰서에 고소했다.

이에 A 씨는 이틀뒤인 지난 19일 서울지방경찰청에 정 대표를 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 맞고소했다.

A 씨는 정 대표가 권력관계를 이용해 성적 침해를 하고 저작권을 무시하면서 책을 썼다고 주장했다. 이후 두 사람이 함께 주고받은 메신저 일부가 공개되면서 사생활 논란이 확산됐다.

정 대표는 이번 논란으로 지난 21일 서울시 건강총괄관 자리에서도 물러났다.

정 대표는 서울대 의대를 졸업하고 2023년까지 서울아산병원 노년내과에서 근무한 의사다. 그는 여러 방송에 출연하며 ‘저속노화 식단’과 건강 관리법을 알려 대중적 인지도를 쌓아왔다. 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’도 운영하며 60만명에 달하는 구독자를 모았다.

#불륜#저작권#정희원의 라디오 쉼표#MBC#서울시 건강총괄관
최재호 기자 cjh1225@donga.com
