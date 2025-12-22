“지구 기온 오를때 우리 지역은?”…기상청 ‘기후변화 상황지도’ 확대개편

지구온난화의 영향이 지역별, 시나리오별로 얼마나 다르게 나타나는지 한눈에 살펴볼 수 있도록 ‘기후변화 상황지도’가 개편된다. 기후변화 상황지도는 국가 기후변화 표준 시나리오를 기반으로 과거부터 2100년까지 국내 기온·강수량·바람 등 기후 요소에 대한 변화 추세와 전망을 알아볼 수 있는 서비스다.
22일 기상청은 이날부터 기후변화 상황지도를 확대 및 개편해 전지구 온난화 수준별 기후변화 예측 정보, 기후변화 영향정보 등 다양한 기후변화 정보를 보다 세분화 해 제공한다고 밝혔다. 기후변화로 지구 평균 기온이 나날이 상승하고 있지만 이에 따른 영향은 지역마다 다르게 나타나기 때문이다. 이를 테면 기후변화 상황지도의 분석 결과 전 지구 온도가 산업화 이전 시기보다 2도 오를 경우 서울의 2000년대 후반(2081∼2100년) 기온은 최근 30년(1991∼2020년) 평균보다 1.4도 오르고, 대관령은 1.3도 오르는 것으로 나타난다.
기후변화 상황지도를 통해서는 온난화 수준별로 국내 기후변화 영향을 예측해 살펴볼 수 있다. 산업화 이전 대비 전지구 평균기온이 1.5도, 2도, 3도, 5도 상승할 때 각각 국내 기후가 어떻게 변화할 것인지 예측해 제시한다. 평균기온, 최고·최저기온, 강수량 등 기후요소 4종과 극한기후지수 23종이 행정구역별 상황판과 격자 분포도 형태로 지도에 표시된다.
지도로 보는 기후변화 정보에서는 산불 예측에 중요한 실효습도, 산불기상지수 등 정보 12종이 추가됐다. 연도별로 제공되던 극한기후지수 중 폭염일수, 결빙일수 등 15종에 대한 월·계절별 정보도 새로 추가된다. 한반도 주변 해역의 해수면온도, 표층염분, 해수면고도 등 해양 기후요소 3종에 대한 정보 제공도 강화한다.
기후변화 감시정보도 확대된다. 기존에 제공하던 36종의 핵심기후변수자료에 성층권 오존, 미세입자 크기별 수와 농도 등 실시간 지구대기감시자료 6종과 운량, 적성 등 기상위성 관측정보 4종이 추가된다.
