창문 가린 ‘변종 룸카페’ 버젓이…입구에 “청소년 출입 가능”

서울시 제공

B 업소는 룸카페 출입문을 바닥에서 1.3m 높이 이상 투명하게 해야 하는데, 출입문 유리창에 불투명한 재질을 덧붙인 것으로 나타났다. 또 벽면 유리창에 불투명 커튼을 설치해 외부 시야를 차단한 채 청소년 1명당 입장료 1만 원을 받고 시설을 운영해 온 것으로 조사됐다.