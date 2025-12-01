영어 2등급까지 만점-과탐 가산점 유지… 한의예과는 사회계열 영역 적용

학생들이 더 나은 미래를 꿈꾸며 상상력과 창의력, 실천력을 키워나가는 ‘마음껏 배우고 마음껏 꿈꾸는 대학’. 이것이 경희대학교가 추구해온 대학의 참모습이다. 경희대는 ‘교육에서 학습으로’ 전환하며 학생과 교수가 함께 배우고 성장하는 교학상장(敎學相長)의 새 모델을 만들어 가고 있다.
학생들은 독립연구, 독립심화학습, 전환21 등을 통해 스스로 과제를 설정하고 지도 교수와 함께 미래를 설계한다. 세계시민교육에서는 이웃, 사회, 국가, 지구 차원에서 지속가능한 삶을 탐색하고 실천으로 확장하며 세계시민으로 성장하게 된다. 교육부의 2주기 대학혁신지원사업, 산학연협력 선도대학 육성사업, 디지털 신기술 인재 양성 혁신공유대학 사업, 과학기술정보통신부의 소프트웨어 중심대학 사업, 인공지능 융합혁신 인재 양성 사업, 교육부와 국토교통부의 공간정보 특성화 대학 사업, 서울시 캠퍼스타운 종합형 사업에 선정돼 학생들은 한층 강화된 소프트웨어 교육과 융합형 교육, 산학협력 교육을 받고 있다.
경희대는 학생들의 창의적 경험과 사회 진출 기회를 늘리기 위해 전공 선택의 기회도 확대했다. 학과와 단과대학, 캠퍼스를 넘나들며 복수전공(다전공), 부전공, 전과를 선택할 수 있다(의·약학 계열, 예술·체육 계열, 자율전공학부 등 일부 학과 제외). 또한 미래 교육·학습으로의 대전환을 위해 첨단 강의 시스템을 도입한 데 이어 새로운 교육·학습 플랫폼과 콘텐츠를 개발 중이다. 의과대학, 간호과학대학, 공과대학의 일부 실험·실습 과목에 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 적용했고 더욱 효과적인 학습을 위해 강의 공간을 메타버스 플랫폼으로 확장하는 노력을 지속하고 있다.
전체 모집인원 44.9% 정시 선발
경희대학교(총장 김진상)는 정시모집에서 총 2415명(전체 모집인원의 44.9%)을 선발한다. 전형별로는 수능위주전형에서 2217명을, 실기위주전형으로 198명을 선발한다. 수능위주전형 모집인원은 지난해에 비해 7명 감소했다. 원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지 3일간 진행한다.
합격자 발표는 가군과 나군의 ‘일반전형(수능위주)-인문·사회·자연’과 나군 ‘예술(무용학부 제외)’, 나군 ‘체육(스포츠지도학과, 태권도학과 제외)’은 1월 16일 오후 6시, 나머지 전형은 1월 23일 오후 6시다. 수시모집 이월 인원을 추가한 최종 모집인원은 정시 원서접수 전 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.
영어 감점 방식으로… 수능 과목별 반영 비율 변경
경희대는 이번 정시모집에서 기존의 절대평가 등급을 ‘수능 영역별 비율 반영 방식’에서 ‘등급별 감점 방식’으로 전환했다. 영어 2등급까지는 만점 처리해 감점이 없어 어렵게 출제된 영어 과목의 부담이 적다. 영어 과목은 3등급 이하, 한국사는 5등급 이하의 경우 총점에서 차등으로 감점하는 방식이다.
이에 따라 인문, 사회, 자연, 예술·체육 계열 모집 단위의 수능 과목별 반영 비율이 변경됐다. 인문, 사회, 자연, 예술·체육 계열별 수능 영역 반영 비율이 달라 표준점수의 단순 총점이 같더라도 반영 비율이 높은 영역의 성적에 따라 수능 환산 점수에 차이가 있다.
수능 영역별로 국어와 수학은 표준점수를, 탐구 영역은 본교 자체 산출 ‘백분위변환표준점수’를 활용한다. 탐구 영역의 백분위변환표준점수는 수능 성적 개별 통지 이후 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한의예과(인문), 사회계열로 재편
기존에 인문계열 수능 영역을 반영하던 한의예과(인문)는 사회계열 수능 영역을 반영한다. 이에 따라 한의예과(인문)의 정시 수능 반영 성적은 국어 35%, 수학 35%, 탐구(2과목) 30% 비율로 산출한다.
인문 가산점 폐지·자연계열 과탐 과목당 4점 부여
기존에 인문계열 사회탐구 응시자에 부여하던 가산점을 2026학년도 정시부터 폐지했다. 자연계열 응시자에게는 기존과 동일하게 과학탐구 응시자에게 과목당 4점씩 최대 8점의 가산점을 부여한다. 단 자유전공학부는 과학탐구 응시자에게 가산점을 부여하지 않는다.
정시모집 지원 팁
경희대는 입학처 홈페이지와 대입정보포털(대교협, 대학어디가)에 최근 3년간(2023∼2025학년도) 정시 입시결과 자료를 상세하게 공개한다. 경쟁률과 충원율, 최종 등록자 70%의 컷 백분위 점수뿐만 아니라 상위 80%의 수능 과목별 백분위 평균 성적도 확인할 수 있다.
문·이과 통합 수능 도입에 따라 최종 등록자의 교차 지원을 알 수 있는 수학과 탐구 선택과목 응시 비율도 상세하게 공개한다. 경희대 지원을 고려하는 수험생이라면 대학이 공개한 입시결과 통계자료를 참조하면 지원에 큰 도움이 될 것이다.
