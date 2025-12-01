학과-전공간 융합으로 실무형 인재 양성

경복대학교(총장 전지용)는 ‘학생의 잠재력을 실무형 전문가로 성장시키는 대학’을 핵심 가치로 삼고 3주기 대학혁신지원사업을 통해 디지털 전환과 지역 혁신을 선도하는 ‘학생성공 중심 대학’으로의 도약에 나섰다.
경복대는 △데이터 기반 의사결정과 통합 관리체계 △학생성공 중심 맞춤형 교육·지원 △지역·글로벌 협력 네트워크와 산학연계 강화를 3대 중장기 전략목표로 설정했다. 이를 위해 학사·행정·성과 데이터를 한눈에 볼 수 있는 ‘KBU 디지털 캠퍼스’를 구축하고 성과관리시스템(IR)과 연동된 체계를 통해 혁신지원사업 성과를 체계적으로 관리·환류하고 있다. 교과와 비교과, 예산과 지표, 평가와 환류가 하나의 플랫폼에서 연동되도록 설계해 부서별·사업별 추진 현황을 상시 모니터링하고 분기별 성과평가·피드백이 가능하도록 했다. 또한 챗봇 기반의 ‘KBU AI BOT’, 온라인 행정포털 고도화, 스마트 회의·문서 시스템 도입 등을 통해 구성원 경험(UX)을 전반적으로 향상시켰다.
전문대 최초 ‘학생선택형 통합교육과정’
경복대 혁신의 가장 큰 특징은 전문대학 최초로 전공 선택권을 전면 보장하는 ‘학생선택형 통합교육과정’이다. 2019년부터 학과·전공 간 융합이 가능한 통합교육과정을 마련해 학생이 관심 분야에 따라 세부 트랙을 조합하고 마이크로디그리 과정까지 설계하도록 했다.
교양 영역에서도 외국어·리터러시·AI·데이터 활용 과목 등을 마이크로디그리로 운영해 모든 전공 학생이 디지털 역량과 글로벌 소양을 갖춘 실무형 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.
학생성공 통합지원 고도화
경복대는 3주기 혁신지원사업에서 학생성공 통합지원 체계를 한층 고도화한다. 대학은 WINGS+ 시스템을 기반으로 입학 전부터 재학, 졸업·취업에 이르는 전 주기에 걸쳐 학생 성공 지표를 설계하고 관리한다.
학생들은 입학과 동시에 진로·적성·심리 상태를 진단받고 이를 바탕으로 개인별 커리어 로드맵을 작성한다. 재학 중에는 핵심역량 진단, 비교과 프로그램 참여, 자격증·디지털 배지 취득, 현장실습·취·창업 프로그램 이수 현황 등이 하나의 대시보드에 축적된다. 상담·코칭·멘토링 이력도 통합 관리해 특정 시점에 도움이 필요한 학생을 선제적으로 찾아가는 ‘선제적 케어 시스템’을 구현했다.
남양주 산업 생태계 대전환
경복대는 경기도가 추진하는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업에서 ‘미래성장 산업 선도형’에 단독 선정되며 지역혁신 거점대학으로서 위상을 공고히 했다. 2025년부터 5년간 국고, 도비, 남양주시 재정을 포함한 약 100억 원 규모의 예산이 투입되는 대형 프로젝트로 대학은 G7 미래성장 산업과 GX 지역기반 산업 분야에서 디지털 혁신을 선도할 계획이다.
이를 위해 ‘지산학 협력으로 동반성장하는 AI·DX 지역 플랫폼’을 비전으로 설정하고 전담조직인 ‘KBU AI·DX GAIA 센터’를 신설한다. GAIA 센터는 남양주시, 지역 산업체, 연구기관, 공공기관, 시민단체 등이 참여하는 개방형 협력 플랫폼으로 산학연 네트워크 고도화, 클러스터 연계 사업, 창업 활성화, 외국인 유학생 특화 프로그램 등을 단계적으로 추진한다.
6년 연속 수도권 취업률 1위
경복대는 취업 성과 면에서도 두드러진 기록을 보이고 있다. 2023년 12월 31일 교육부 발표 기준 졸업생 2000명 이상 대학 가운데 취업률 80.6%로 전국 1위를 차지했다. 2017년부터 2022년까지는 수도권 대학 통합 기준 6년 연속 취업률 1위를 달성했으며 전문대학 브랜드 평판 1위, 대학기본역량진단 일반재정지원대학 선정, 7년 연속 교육국제화역량 인증대학 선정 등 각종 정부 재정지원사업에서도 우수한 평가를 받고 있다.
이러한 성과는 ‘취업보장형 특성화 대학’이라는 슬로건 아래 산업체 수요에 기반한 직무 중심 교육, 장·단기 현장실습, 산학공동 캡스톤디자인, IC-PBL(Industry-Coupled PBL) 등 실무 중심 교육 모델을 지속 확장해 온 결과다.
전지용 총장은 “경복대는 3주기 혁신지원사업과 RISE 사업을 통해 첨단 산업을 이끌 인재를 양성하고 지산학 협력을 통해 지역 산업 발전과 지속가능한 지역정주를 실현해 나가겠다”라고 밝혔다.
경복대는 2026학년도 정시모집에서 수능위주(수능 100%), 학생부위주(교과 100%), 실기위주(교과 20%+실기 80%) 전형으로 신입생을 선발한다. 원서 접수는 오는 29일부터 내년 1월 14일까지다. 서류 제출은 1월 15일 소인까지 유효하다.
