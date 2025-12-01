첨단융합계열 신설… 4개 학과 중 선택

세종대학교(총장 엄종화)는 2026학년도 정시모집에서 일반학생 전형(가·나·다군), 군계약전형인 국방AI융합시스템공학·국방AI로봇융합공학·항공시스템공학 특별전형(가군), 사이버국방 특별전형(나군), 농어촌학생 특별전형(가·나·다군), 특성화고교졸업자 특별전형(가·나·다군), 특성화고교졸재직자 특별전형을 통해 1185명을 선발한다. 원서 접수는 오는 29일 10시부터 31일 오후 5시까지다.
세종대는 올해 정시모집에서 학과 선발뿐 아니라 인문사회계열·경상호텔관광계열·자연생명계열·IT계열·공과계열·첨단융합계열(다군 신설)로 계열 통합선발을 실시하며 자유전공학부(무전공) 역시 다군에서 40명을 선발한다. 모집군별로는 가군 351명, 나군 567명, 다군 267명이다.
2026학년도에는 양자지능정보학과, 첨단융합계열 등 2개 첨단학과 및 계열을 신설해 스마트생명산업융합학과, AI로봇학과, 인공지능데이터사이언스학과, 우주항공시스템공학부 지능형드론융합전공, 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과와 함께 총 8개 첨단학과 및 통합계열에서 309명을 선발한다. 전형별로는 일반학생전형으로 265명, 농어촌학생 특별전형으로 34명, 특성화고교졸업자 특별전형으로 10명이다. 다군에 신설된 첨단융합계열로 입학할 경우 인공지능데이터사이언스학과, AI로봇학과, 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과 중 학과를 선택할 수 있다.
또한 해병대와의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과인 국방AI로봇융합공학 전형이 신설돼 가군에서 6명을 선발한다. 1단계에서 수능으로 4배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 해병대 주관 전형(합·불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다.
일반학생 전형 인문·자연계열 및 창의소프트학부는 수능 100%를 반영해 선발한다. 예체능계열(창의소프트학부 제외)은 수능 성적 외에 실기고사와 학생부(교과) 성적을 반영한다.
군계약학과인 국방AI융합시스템공학과, 국방AI로봇융합공학과, 항공시스템공학 전공, 사이버국방학과의 경우 1단계에서 수능 100%를 통해 일정 배수를 선발한 후 2단계에서 군 주관 전형을 실시한다. 군계약학과는 정시 전형 중 유일하게 수능 최저학력기준을 적용하며 항공시스템공학 전공, 사이버국방학과는 ‘국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학탐구 중 1과목) 중 3개 영역 등급의 합 10 이내’, 국방AI융합시스템공학과, 국방AI로봇융합공학과는 ‘국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학탐구 중 1과목) 중 3개 영역 등급의 합 11 이내’를 충족해야 한다.
한편 가·나·다군에서 모집하는 농어촌학생 특별전형, 특성화고교졸업자 특별전형은 수능 100%를 반영해 선발하며 특성화고교졸업자 특별전형의 경우 수능 직업탐구 응시자도 지원 가능하다.
댓글 0