‘자유전공’ 창의융합대학 총 261명 뽑는다

수능 성적은 백분위 점수를 활용하며 수능 지정영역 반영 비율은 모집단위에 따라 다르므로 반드시 모집요강을 확인해야 한다. 인문·자연계열 모집단위는 4개 영역(국어·수학·영어·탐구)을 필수 반영하며 예·체능계열 모집단위는 상위 3개 영역 선택 반영 등으로 구분된다.
특히 정원 내 전형의 일부 자연계열 모집단위에서는 과학탐구 최상위 성적 한 과목에 추가 가산점(10%)을 부여하니 모집요강을 확인하고 지원 전략을 세워 선택하는 것이 바람직하다.
모집단위별 수능 지정영역은 반드시 응시해야 하며 지정영역 미응시자는 불합격 처리된다. 영어영역은 등급에 따른 백분위 환산점수를 반영하고 탐구영역은 2과목 백분위 점수 평균을 반영하며 제2외국어 또는 한문으로는 대체 불가하다.
또한 탐구영역은 2과목을 반드시 응시해야 하며 모집단위와 전형별로 반영하는 탐구영역이 다르므로 반드시 모집요강을 확인해야 한다. 지원 자격 필수인 한국사의 경우 등급에 따른 가산점을 부여한다.
정원 외 특별전형의 경우 농·어촌학생전형(정원외)은 68명, 특성화고교출신자전형(정원외) 30명, 기회균형Ⅱ전형(정원외) 15명을 모집한다. 농·어촌학생전형(정원외), 특성화고교출신자전형(정원외), 기회균형Ⅱ전형(정원외)은 가군·나군에서 수능성적(100%)만을 반영해 선발하고 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형(정원외)은 수시모집 해당 전형 미충원 인원이 있을 경우 나군에서 학생부종합전형으로 선발한다.
수시모집에서 초과 선발 또는 미충원 인원이 발생할 경우 2026학년도 정시모집 인원은 변경될 수 있다. 모집 인원이 변경되는 경우 오는 28일 입학 홈페이지를 통해 공지하므로 모집단위별 최종 모집인원은 입학 홈페이지에서 확인하면 된다.
노신경 미래인재처장(동양화과 교수)은 “정시는 수능 성적과 전년도 입시 결과를 바탕으로 자신의 가능성을 가장 객관적으로 판단할 수 있는 전형”이라며 “성신여대는 일반계 학과 수능 100% 일괄 합산으로 공정성을 강화하고 창의융합학부와 첨단분야 확대를 통해 미래 역량을 갖춘 인재를 선발하고 있다”고 말했다. 이어 “수험생들이 자신의 성적을 신뢰하고 현실적인 지원 전략을 세워주길 바란다”고 덧붙였다.
성신여대는 입학안내 웹사이트를 통해 전형 및 학과별 합격자 평균 성적, 경쟁률, 충원 현황 등 입시 관련 데이터를 투명하게 공개하고 있다. 이를 활용하면 효과적인 지원 전략을 세울 수 있다.
