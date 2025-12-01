본문으로 바로가기
사회
문전성시 이룬 정시 대입설명회
동아일보
입력
2025-12-19 03:00
2025년 12월 19일 03시 00분
이한결 기자
18일 서울 강남구 코엑스에서 2026학년도 정시 대학 입학 정보박람회가 열린 가운데 학생과 학부모들이 입장을 기다리고 있다. 올해는 예년보다 수능이 크게 어려웠고 정시모집 선발 규모가 바뀌는 등 입시 변수가 커지면서 정시 경쟁이 예년보다 치열해질 것으로 보인다.
#정시모집
#대입설명회
#입시변수
#학생
#학부모
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
