‘무안공항→김대중공항’ 변경 놓고…“인지도 제고” vs “논쟁 야기”

17일 오전 광주 서구 광주도시공사에서 열린 광주군공항이전 6자협의체회의를 마친 참석자들이 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 강희업 국토교통부 제2차관, 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장,김용범 대통령비서실 정책실장, 안규백 국방부장관, 구윤철 기획재정부장관, 김산 무안군수 2025.12.17/뉴스1

국내 공항 명칭에 정치 지도자의 이름을 붙인 사례는 아직 없다. 해외에는 미국의 존 F. 케네디 공항이나 휴스턴 조지 부시 인터컨티넨털 공항, 프랑스의 샤를 드골 공항, 튀르키예의 아타튀르크 국제공항, 이탈리아 레오나르도 다빈치 국제공항 등의 사례가 있다.