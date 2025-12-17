아이 만 0세인데 교사에 “알파벳은요?”…83.7% “조기학습 요구 받아봐”

강경숙 의원실·사걱세 영유아 기관 설문조사 결과
영유아기관 교사 83.7% “조기 인지학습 요구받아”
만 5세반 37.1% 가장 많아…만 0세도 14% 달해
“영유아 사교육 문제 더 이상 방치해서는 안돼”
영유아기관 교사의 84%가 양육자로부터 숫자·한글·영어 교육 등 조기 인지학습 요구를 받은 것으로 나타났다. 만 0~1세에서도 이 같은 요구를 받은 경우가 14%에 달해 영아기까지 조기학습 압박이 확산되고 있다는 분석이다.
17일 강경숙 조국혁신당 의원실 및 시민단체 사교육걱정없는세상(사걱세)에 따르면 현장에서 10년 이상 영유아를 교육해 온 원장 632명, 교사 1101명 등 총 1733명을 대상으로 실시한 인식조사 결과, 영유아기관 교사의 83.7%는 ‘특별활동 및 특성화프로그램 과정에서 양육자로부터 인지학습을 요구 받은 경험이 있다’고 답했다.
특히 만 5세반 교사의 37.1%가 이러한 요구를 가장 많이 경험한 것으로 나타났다. 영유아의 연령이 높아질수록 조기 인지학습에 대한 양육자의 관심과 압력이 증가하는 경향은 통계적으로도 유의미했다.
문제는 만 0~1세를 담당하는 교사의 13.8% 역시 특별활동 및 특성화프로그램에서 인지학습을 요구받은 경험이 있다고 응답했다는 점이다. 이는 영아기까지 조기학습 압박이 확산되고 있음을 보여줬다.
조기 인지학습을 둘러싼 갈등은 실제 기관 이탈로 이어지고 있다. 영유아기관 교사의 40.1%는 “특별활동 및 특성화프로그램의 인지학습 수준에 불만을 가진 양육자가 기관을 퇴소한 경험이 있다”고 밝혔다. 만 5세반 교사의 응답 비율이 37.7%로 가장 높았으며, 영유아 연령이 높아질수록 인지학습 불만족이 기관 이탈로 이어지는 경향 역시 통계적으로 유의미했다.
이탈 이후 행선지는 사교육기관인 경우가 많았다. 교사의 55.0%는 이른바 ‘영어유치원’으로 불리는 ‘유아 대상 영어학원 진입을 위해 영유아기관을 퇴소한 사례를 경험했다’고 답했다. 만 5세반 교사의 32.3%가 이러한 사례를 가장 많이 경험한 것으로 나타났으며, 연령이 높아질수록 영어학원 진입을 목적으로 기관을 그만두는 경향이 나타났다.
전문가들은 이러한 현상이 공적 보육·교육에 대한 지원 부족과 맞물려 있다고 지적한다. 실제로 영유아기관 원장과 교사의 60.8%는 표준보육과정과 누리과정에 대한 국가 지원이 ‘충분하지 않다’고 평가했다. 공적 보육·교육 현장의 지원 부족은 양육자들에게 영유아기관 교육만으로는 자녀 발달이 충분하지 않다는 인식을 심어주고, 이는 다시 사교육 의존도를 높이는 악순환으로 이어진다는 설명이다.
영유아 학습 사교육 문제 해결을 위한 대안으로는 ‘영유아의 전인적 발달 증진 및 양육자 놀이 코칭 방과후과정 운영’이 72.0%로 가장 높은 선택을 받았다(중복응답 3개). 이어 ‘초등 입학 초기 적응을 위한 유·초 이음교육 강화’(54.9%), ‘초등 1학년 한글 책임교육 및 국어·신체 활동 확대’(48.9%)가 뒤를 이었다. 모든 항목이 40% 이상의 응답률을 기록, 전문가들이 다각적인 접근이 필요하다고 인식하고 있음을 보여줬다.
정책 방안 선호도 조사에서도 ‘놀이중심 표준보육·누리과정 강화’가 72.4%로 가장 높았다. 이어 ‘기관의 특별활동·특성화프로그램 활성화를 통한 사교육 수요 해소’(65.3%), ‘정부·지자체 및 지역사회 인프라 구축을 통한 사교육 수요 흡수’(56.9%), ‘영유아 조기사교육 폐해에 대한 적극적 홍보’(53.6%) 순으로 나타났다. 반면 ‘사교육 유지·활성화를 통한 양육자 선택권 보장’은 10.7%에 그쳐 가장 낮은 선호도를 보였다.
응답자의 87.5%는 영유아 대상 영어학원에 대한 법적 규제가 필요하다고 응답했다.
사걱세는 “이번 설문조사 결과는 영유아기관 현장 종사자들이 사교육 확대보다는 발달 단계에 맞는 ‘적기교육’이 공교육·공보육 체계 내에서 충실히 구현돼야 한다는 데 공감하고 있음을 시사한다”며 “특히 과도한 경쟁, 장시간 교습, 인권 침해 논란이 제기돼 온 레벨테스트 등 영유아 대상 사교육의 문제점을 더 이상 방치할 수 없다는 인식이 확산되고 있다”고 분석했다.
이어 “영유아의 건강한 성장과 놀이중심 교육환경 조성을 위해 영유아 대상 학원에 대한 규제를 포함해 ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률’ 등 관련 제도 정비가 필요하다고 강조했다.
