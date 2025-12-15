입연 박나래 링거이모 “반찬값 벌려고”…불법 의료 의혹 확산

개그우먼 박나래의 이른바 ‘링거 이모’로 불린 인물이 불법 의료 행위 의혹에 대해 “기억이 나지 않는다”고 주장했다. 박나래 측은 단순 영양제 주사였다고 해명했지만, 무면허 의료 시술과 향정신성 의약품 사용 정황까지 제기되며 논란이 확산되고 있다.
15일 문화일보에 따르면 ‘링거 이모’ A씨는 박나래에게 불법 의료 시술을 했는지 묻는 질문에 “전혀 기억이 안 난다”고 말했다. 그는 “반찬값 정도 벌려고 했던 일”이라며 의료 면허는 없다고 인정했다.
A씨는 박나래의 ‘주사 이모’로 알려진 이모씨와는 다른 인물이다.
논란은 박나래 전 매니저의 폭로로 불거졌다. 전 매니저는 2023년 7월 방송 촬영 이후 김해의 한 호텔에서 박나래가 처음 보는 사람에게 링거를 맞았다고 주장하며 문자 메시지를 공개했다. 메시지에는 호텔 주소 전달, 계좌번호, “25만원인데 기름값 좀 생각해 달라”는 요청이 담겨 있었다. 입금 후에는 “입금됐다. 고맙다”는 답장이 오간 것으로 전해졌다.
A씨는 해당 번호가 자신의 것임은 인정했지만, 박나래에게 시술을 했는지는 “모르겠다”고 답했다. “박나래가 누군지 아느냐”는 질문에는 “개그맨인 건 안다”고 말했다. 그는 과거 병원 근무 경험을 언급하며 “의약분업 전 동네 약국에서 약을 받아 간단히 했을 뿐, 오래전에 그만뒀다”고 해명했다.
박나래는 전 매니저 갑질 의혹과 함께 불법 의료 시술을 받았다는 의혹을 받고 있다. 일부 매체는 박나래가 오피스텔에서 링거를 맞는 사진과 함께 처방 없이 항우울제를 복용했다는 정황을 보도했다. 박나래 측은 “의사 면허가 있는 줄 알았고, 단순 영양제 주사였다”는 입장이다.
한편 ‘주사 이모’로 불린 이모씨는 중국 내몽골 병원에서 의사 가운을 입은 사진을 공개했다가 국내 의사 면허 여부를 묻는 질문이 쏟아지자 게시물을 삭제했다. 임현택 전 대한의사협회 회장은 박나래와 이씨를 검찰에 고발했으며, 대한의사협회도 무면허 의료 행위와 향정신성 의약품 불법 사용 가능성을 지적하며 철저한 수사를 촉구했다.
