동덕여대 학생 투표서 “남녀공학 반대” 86%…학교측과 이견

〈참고사진〉2024.12.2/뉴스1

동덕여대의 공학 전환 논란은 작년 11월 발생했다. 학생들은 의견 수렴을 거치지 않고 공학 전환을 추진한다면서 래커칠 시위를 벌였다. 학교는 법적 절차를 진행했다.