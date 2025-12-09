상주 ‘내수면 관상어 비즈니스센터’ 개소

창업지원실-연구시설 등 구축
경북도는 8일 상주시 낙동면 현장에서 ‘내수면 관상어 비즈니스센터’ 개소식을 열었다.
관상어 산업 심포지엄도 열려
이 센터는 정부와 경북도가 관상어 산업을 수산업의 미래 성장 산업으로 집중 육성하기 위해 건립했다. 총사업비 190억 원을 들여 부지 1만4000여 ㎡, 연면적 4538㎡, 지상 2층 규모를 갖췄다.
지상 1층에는 창업지원실과 관상어 교육 및 연구시설이, 지상 2층에는 전시홍보관이 들어섰다. 지난해 준공 이후 단계적인 장비 구축과 시범운영, 시스템 정비를 거쳐 이날 개소와 함께 본격적인 가동을 시작했다. 지방자치단체 최초의 관상어 산업 전문 기관으로 발돋움할 것으로 기대된다.
내수면 관상어 비즈니스센터는 최근부터 관상어 산업의 자생력 확보를 위한 현장 지원사업을 추진했다. 내년부터는 경북 지역 창업 희망자와 업체 3곳이 센터 내에 입주하고 사업 소재 발굴, 협업 프로그램 운영 등을 통해 관상어 산업 활성화를 위한 산업 기반을 구축할 계획이다.
또 기술개발과 품종 관리, 질병 대응체계 마련, 국내외 판로 개척 등 관상어 산업 현장의 요구가 높은 핵심 분야 중심으로 지원 범위를 확대한다. 도는 전문 인력 양성과 기술 교류 프로그램 운영, 산학연 협업 네트워크 구축 등을 바탕으로 생산-유통-교육-관광이 연계되는 사업 구조를 확립할 계획이다.
이날 개소에 이어 ‘경북 관상어 산업 심포지엄’이 열렸다. 일본 관상어진흥협동조합 이사장의 기조 강연에 이어 국내 관상어 연구기관, 업체들이 관상어 분야의 다양한 주제를 발표했다. 경북 주도의 국내 관상어 산업 육성 전략에 대한 열띤 토론도 이어졌다.
장영훈 기자 jang@donga.com
