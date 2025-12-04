기침 불쾌해하자 배달기사 발끈…“현관문에 침 뱉고 소화기 던졌다”

인천의 한 아파트에서 배달 기사가 현관문에 소화기를 던지는 등 난동을 부린 뒤 도주했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
4일 인천 미추홀경찰서에 따르면 1일 오후 6시 30분경 미추홀구 용현동의 한 아파트에서 배달 기사가 집 현관문에 침을 뱉고 소화기를 던진 뒤 욕설하며 달아났다는 112 신고가 접수됐다.
해당 집에 거주하는 40대 남성 A 씨는 딸로부터 “밖에서 욕설과 ‘쿵’ 소리가 들렸다”는 말을 듣고 확인한 결과, 집 현관문이 파손된 흔적과 침 자국 등을 발견했다.
A씨는 “배달 기사가 아내를 향해 기침했는데, 아내가 불쾌한 티를 내자 보복성으로 그런 거 같다”는 취지로 경찰에 신고했다.
폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 배달 기사는 사건 발생 전 1층 엘리베이터 앞에서 A 씨 아내를 향해 기침을 했으며, 아내가 불쾌한 기색을 보이자 그가 내린 층수를 확인한 것으로 전해졌다.
경찰은 신고 내용과 주변 CCTV 영상을 토대로 배달 기사를 추적하고 있다.
