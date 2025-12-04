청주 실종 여성 살해범은 54세 김영우…경찰, 신상 공개

청주 실종 여성을 살해한 혐의로 구속된 50대 남성의 신상 정보가 4일 공개됐다.
충북경찰청은 이날 오전 9시 충북경찰청 홈페이지 공지사항 게시판에 살인, 사체유기 혐의로 구속된 김영우(54)의 신상정보를 공개했다. 해당 정보는 이날부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시된다.
경찰은 전날 신상정보공개심의위원회를 열고 김영우에 대한 신상정보 공개를 결정했다. 심의위원들은 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합적으로 고려한 것으로 전해졌다.
김영우는 위원회 결정에 별도의 이의신청을 하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 이날 김영우를 검찰에 넘길 계획이다.
앞서 김영우는 지난 10월 14일 오후 9시경 충북 진천군 문백면 한 노상 주차장에 주차된 전 연인 A 씨(50대)의 SUV 차량 안에서 A 씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 이후 시신을 음성 소재 거래서 폐수처리조에 유기한 혐의도 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
