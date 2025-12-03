창원 모텔서 20대男이 10대 3명 찔러…2명 심정지

화장실서 남학생 2명 여학생 1명 발견
경남 창원시 마산회원구 한 모텔에서 흉기 피습 사건이 벌어져 10대 3명이 찔렸고 그 중 2명은 심정지 상태에 빠졌다. 가해자는 20대 남성으로 알려졌다.
피의자도 추락해 중상…창밖 뛰어내린 듯
경찰과 소방 등에 따르면 3일 오후 5시 8분경 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔에서 흉기 피습 사건이 발생했다는 신고가 경찰에 접수됐다. 이후 오후 5시 13분에는 소방에도 신고가 접수됐다.
출동한 소방은 해당 모텔의 한 호실 내 화장실에서 심정지 상태에 빠진 10대 남학생 1명과 여학생 1명, 그리고 심각한 부상을 당한 10대 남학생 1명 등 총 3명의 피해자를 발견했다.
피해자들은 목 등을 흉기에 찔린 상태였다.
모텔 건물 밖에서는 20대 남성 1명이 중상을 입고 쓰러진 채 발견됐다. 경찰은 이 남성이 10대 청소년 3명을 흉기로 찌른 뒤 창 밖으로 추락한 것으로 보인다고 밝혔다. 해당 남성은 이후 병원으로 이송됐다.
경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0