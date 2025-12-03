“G마켓 모바일 상품권 무단결제” 60여명 신고

“구매 안했는데 결제” 잇단 취소 요청
계정 도용… 1인당 3만∼20만원 피해
사측 “해킹 흔적은 없어” 당국 신고
이커머스 업체 G마켓에서 60여 명의 고객 계정이 도용돼 무단 결제가 이뤄지는 사고가 발생했다.
2일 유통업계에 따르면 G마켓 고객센터에는 지난달 29일 “내가 구매한 적 없는 모바일 상품권이 결제됐다”며 결제 취소를 요청하는 문의가 잇따라 접수됐다. 계정에 등록된 간편 결제서비스인 ‘스마일페이’를 통해 스타벅스 e카드 등 기프트 상품권(금액 상품권)이 결제됐다는 내용이었다. 1인당 피해 금액은 3만 원에서 20만 원 수준으로 알려졌다.
G마켓은 “내부 점검 결과 시스템 해킹 흔적은 없었다”며 “외부에서 취득한 데이터로 계정 아이디와 비밀번호, 스마일페이 비밀번호 등을 도용한 사고로 추정된다”고 밝혔다. 이어 “피해 금액이 인당 100만 원 이하라 법적 신고 대상이 아니지만, 최근 이슈를 고려해 1일 금융감독원에 해당 사실 신고 필요 여부를 문의했고 2일 정식으로 신고했다”고 설명했다.
G마켓은 이날 자사 홈페이지 고객센터에 ‘개인정보 보호 강화 대책’ 공지를 올리고 “최근 타사의 개인정보 보안 사고로 도용·피싱 등 2차 피해 위험이 커지고 있어 개인정보 보안 강화조치를 시행한다”고 밝혔다. 고객 권고 방안으로는 로그인 비밀번호 변경을 비롯해 2단계 인증, 보안 알림 기능 사용을 안내했다. 자체 보안 조치로는 기프트 상품권 등 환금성 상품 구매 시 본인 확인 인증 절차를 의무화한다는 방침이다.
