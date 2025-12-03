쌀가공식품협회, 2030년까지 공주로 이전

충남도-협회 업무협약 체결
충남도는 농림축산식품부 산하 유관 단체인 한국쌀가공식품협회를 공주시로 유치하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.
이날 도청 상황실에서는 김태흠 충남도지사와 박병찬 한국쌀가공식품협회장, 최원철 공주시장이 ‘한국쌀가공식품협회 청사 이전을 위한 업무협약’을 체결했다. 협약에 따라 협회는 2030년까지 250억 원을 투입해 공주시 동현지구에 지하 1층·지상 5층, 연면적 3967㎡ 규모의 청사를 신축하고 이전한다.
충남도는 지난해 협회가 협소한 청사 공간 해소와 정부 협력 강화를 위해 청사 신축·이전을 추진한다는 움직임을 포착한 뒤, 공주시와 긴밀히 협력해 이전 후보지 제안과 차별화된 인센티브 제공 등 선제적으로 대응해 이번 유치를 성사시켰다.
세부 이전 계획은 내년 상반기 기본계획 수립을 시작으로 2027년 실시설계, 2028년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다.
협회의 주요 사업은 가공용 쌀 공급 관리, 쌀 건강식품 연구개발, 쌀 가공식품 소비 홍보, 산업 종사자 교육, 회원사 해외시장 진출 지원 등이다.
협회가 공주로 이전하면 1140개 회원사의 쌀가공식품업 종사자와 관계자 등 연간 2000명 이상이 교육을 위해 공주를 찾을 것으로 예상돼 지역경제 활성화 효과가 기대된다. 청사 건설 기간에도 도내 생산유발액 149억 원, 부가가치 유발액 63억 원, 취업유발 인원 88명이 발생할 것으로 추정된다. 준공 이후에는 직접고용 60명, 간접고용 연간 50명 이상 등 연간 약 40억 원의 지역경제 파급효과가 나타날 것으로 분석됐다.
김 지사는 “충남은 전국 어디에서나 접근성이 높고, 행정·교육·문화 등 기반시설이 풍부해 공공기관 입지에 최적지”라며 “협회의 신속한 이전은 물론, 기존 기능을 넘어 쌀 관련 전문 연구기관으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
