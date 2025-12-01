속초 홍게 ‘바가지’ 논란…10만원에 달랑 4마리

29일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘속초 홍게 가격이 이거 맞나요’라는 제목의 글과 사진이 올라왔다.
글쓴이 A씨가 올린 사진에는 홍게와 밥공기 크기를 비교해 찍은 모습이 담겼다.
A씨는 “지방에 계시는 장인어른이 홍게를 드시고 싶다고 하시길래 속초 현지 지인이 소개해 준 곳에서 배달로 홍게를 구입했다”며 “알아서 잘해줄 거라 믿고 두 분 드실 거라 10만원어치 정도 보내달라고 얘기했다”고 적었다.
“그런데 홍게를 받아보니 사진으로 보이는 것 만한 홍게가 달랑 4마리 들어있었다”면서 “택배비, 박스비, 찜비까지 해서 가격은 총 12만5000원이었다”고 토로했다.
A씨는 “관광으로 먹고사는 동네인데 대포항 꼴 나지 말고 속초 분들 정신 차려라”고 말하며 불편함을 드러냈다.
이를 본 누리꾼들은 “대게 사면 홍게 서비스로 주던데” “인터넷에서 파는 다른 홍게랑 비교하면 큰 크기이긴 한데, 그 가격은 잘 이해가 안 된다” “무한리필집도 저것보다는 싸겠다” “지인이 더 나쁨” “10만원어치 알아서 달라니까 호구로 봤나 보다” “살아있는 홍게는 좀 비싸긴 하다” “우리 동네는 9만8000원에 홍게 15마리 쪄준다” 등 다양한 반응을 보였다.
댓글 0