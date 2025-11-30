이별 통보에 300번 넘게 연락하고 자해 소동 벌인 30대 집행유예

이별을 통보한 연인에게 300번 넘게 연락하고 자해 소동을 벌인 30대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 30일 밝혔다.

A 씨는 지난해 7월 사귀던 여자친구 B 씨로부터 이별 통보를 받은 뒤 엿새 동안 285회에 걸쳐 문자·모바일 메시지를 보내고 38번 전화했다. B 씨가 만나주지 않자 집을 찾아갔다.

또 B 씨를 마주치게 되자 휴대전화를 빼앗은 후 자기 집으로 데려가 B 씨 앞에서 다시 만나달라고 협박하며 자해 소동을 벌였다. 이어 B 씨를 집 밖으로 나가지 못하게 막아서며 감금했다.

재판부는 “피고인이 범행을 모두 인정하면서 반성하고 있으며 피해자가 피고인에게 새 출발의 기회를 줄 수 있도록 선처를 바라는 점을 참작했다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
