‘손흥민 임신 협박女’ 징역 5년 구형…檢 “철저한 계획범죄”

축구 국가대표 선수 손흥민(33·로스앤젤레스FC)의 아이를 임신했다고 주장하며 금품을 뜯어내려 한 20대 여성에게 검찰이 징역 5년을 구형했다.
검찰은 27일 서울중앙지법 형사20단독 임정빈 판사의 심리로 열린 결심공판에서 양 모 씨(28·여)에게 징역 5년, 용 모 씨(40·남)에게 징역 2년을 각각 구형했다.
손 씨와 연인 관계였던 양 씨는 지난해 6월 손 씨에게 태아 초음파 사진을 보내며 임신 사실을 주장하고 3억 원을 갈취한 혐의로 기소됐다.
양 씨는 원래 다른 남성에게 임신 사실을 알리며 금품을 요구하려 했으나, 별다른 반응이 없자 2차로 손 씨에게 접근해 금품을 요구했다.
또 양 씨는 생활고에 시달리게 되자 연인 관계가 된 용 씨를 통해 재차 손 씨를 상대로 금품 갈취를 시도한 것으로 파악됐다.
검찰은 “양 씨는 위자료를 받은 것이라며 피해자 코스프레 하지만, 실체적 진실과 100% 일치할 수 없다”며 “철저한 계획범죄로 사안이 중대하고 죄질이 불량해 피해자의 정신 고통이 상당할 것으로 보인다”고 지적했다.
앞서 손 씨 측은 지난해 6월 한 여성으로부터 협박을 당했다며 지난 5월 서울 강남경찰서에 고소장을 접수했다.
검찰은 사건을 송치받은 후 추가 압수수색과 통화내역 확보 등을 통해 용 씨의 단독범행으로 알려졌던 올해 3~5월 2차 공갈 범행이 사실 양 씨와 용 씨가 공모해 저지른 사실임을 밝혀냈다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
