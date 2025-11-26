전남도 “동부권에 RE100 미래 첨단 국가산단 유치 총력”

전남도가 재생에너지 기반이 탄탄한 전남 동부권에 ‘RE100(재생에너지 100% 사용) 미래첨단 국가산업단지’ 유치를 위해 발 벗고 나섰다.
전남도는 25일 서울에서 RE100 미래첨단 국가산단 유치 포럼 및 결의대회를 열고 순천·광양을 중심으로 한 국가산단 조성 필요성과 추진 전략을 공유했다. 이날 행사는 더불어민주당 김문수·권향엽 의원이 공동 주최하고, 전남도와 순천시·광양시가 공동 주관했다.
전남 동부권은 재생에너지 기반이 잘 갖춰져 있다. 여수·고흥에서 추진 중인 13GW 규모의 해상풍력 사업이 본격화되면 재생에너지 100% 전력 기반은 더욱 공고해질 것으로 보인다. 광양제철소(POSCO)가 위치한 광양만권은 고로 슬래그, 분진, 화학 부산물 등을 첨단 소재로 재활용하는 순환형 산업 생태계를 이미 구축하고 있다. 포스코퓨처엠, LG화학 등 앵커기업과 전남테크노파크, 한국화학융합시험연구원(KCL) 등이 밀집해 있어 국가산단 조성 여건 역시 전국 최고 수준이라는 평가다.
국토연구원의 타당성 용역 검토 결과, 국가산단 조성 시 생산유발 3조5000억 원, 부가가치 1조2000억 원, 고용창출 1만4000명 등 경제적 효과가 클 것으로 전망됐다. 또 117개 기업이 입주 의향을 밝히는 등 400만㎡ 규모의 수요도 확인됐다.
참석자들은 결의문을 통해 △RE100 기반 신산업 모델 창출 △국가 성장축 확보 △산·학·연·관 협력 강화 △산업혁신 중심지 도약 등을 다짐했다.
김영록 전남지사는 “전남은 풍부한 재생에너지와 부산물 순환 구조를 갖춘 국내 최고 수준의 첨단 소재 생태계를 보유하고 있다”며 “순천·광양을 중심으로 RE100 기반 미래첨단 국가산단을 조성해 새로운 산업 성장축을 만들겠다”고 밝혔다.
