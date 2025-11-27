AI실무 전문가 트랙 통해 비전공자도 학사 취득

서울디지털대학교(총장 직무대행 이영수)가 산업 현장 수요를 적극 반영해 2026학년도 1학기 신설 학과를 선보이고 첨단 미래형 인재 양성에 주력한다. 새롭게 개편된 12개 학부, 37개 학과(전공) 체제에서 △AI실무활용전공 △조형예술전공 △범죄교정전공 △응용상담학과를 신설한다. 이를 통해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 교육과 디지털·AI 시대에 맞춘 교육 혁신을 가속화할 예정이다.
2026학년도 1학기 신·편입생 모집 지난 25일부터 시작
2026학년도에는 연간 1000여 개 교과를 운영하며 산업 현장에서 요구되는 실무 관련 자격증 중심으로 직무 기반 특성화 교육과정, 국가자격증 대비 실기·이론 교육을 진행한다.
서울디지털대는 2026학년도 신·편입생 모집을 시작했다. 신입학은 고등학교 졸업 이상의 학력이라면 누구나 지원할 수 있고 전문학사 이상 학위 소지자 및 동등 이상의 학력을 갖춘 사람은 3학년 편입이 가능하다. 수능이나 내신 성적과 상관없이 온라인으로 작성하는 학업계획서와 적성검사를 합산해 신·편입생을 선발한다. 신·편입생 모집 기간은 지난 25일 시작해 내년 1월 15일까지다.
각종 수상으로 입증된 교육 경쟁력… 미래 인재 맞춤형 전공 확대
서울디지털대는 ‘소비자가 선정한 품질만족대상’ 16년 연속 사이버대 부문 수상과 ‘2025 국민공감대상’ 교육 경영 부문 대상 수상과 함께 과학기술정보통신부 장관상 R&D 부문 수상으로 교육 경쟁력을 입증하며 AI 시대를 선도하고 있다.
서울디지털대는 2026학년도 학생들의 창의적 역량과 디지털 리터러시를 높이고 첨단 기술을 융합해 미래형 대학의 새로운 모델을 만들고 학업·진로·연구 과정에서 학과별 교육과정을 집중적으로 연구·발전시켜 교육이 혁신적으로 변화하고 함께 성장하는 대학으로 도약할 예정이다.
2026학년도 1학기, 실무형 인재 위한 학과·전공 신설
AI공학부의 AI실무활용전공은 AI 기초교육 이수뿐 아니라 AI·빅데이터·신기술 기반 실무 중심 교육과정을 운영한다. AI전환(AX) 전문가과정, AI크리에이터 전문가과정, 생성형 AI활용 전문가과정 등 각 분야의 전문성을 강화한다. 비전공자도 AI실무 전문가 트랙을 통해 4년제 학사학위·관련 자격증·총장 명의 수료증·디지털 배지 취득이 가능하다. 또한 공공기관 및 산업체와의 산학협력을 통해 다양한 산업 분야에서 문제 해결·시스템 설계·서비스 구현이 가능한 실무 인재를 양성한다.
회화학부의 조형예술전공은 회화와 판화 등 기초 조형 능력에 디지털 드로잉, 영상, 입체조형작품 등 다양한 매체를 접목해 창의적 예술가를 양성한다. 국내외 최고 미술대학 출신 교수진이 제공하는 이론과 실기의 기초-심화-응용과정에서 학생은 1대1 멘토링 기반의 포트폴리오 제작, 동아리 전시, 기획전 등을 통해 프로젝트에 참여할 수 있다. 별도의 실기시험 없이 누구나 지원 가능하며 4년제 미술학사 취득은 물론 졸업 후에는 시각예술전문가, 창의산업종사자, 예술정책 관련 취업, 대학원 진학, 국·공·사립 예술공간 및 미술교육업 취업, 미술프로젝트 기획 전문가로 활동할 수 있다. 타 대학과 차별성을 가진 시각예술 전문가로서 문화예술 산업과 관련한 다양한 진로에서 창의성과 전문성을 계발할 수 있다.
상담심리학부의 응용상담학과는 군인·경찰·소방 등 국가직 공무원에게 공공 안전 분야의 특화된 맞춤형 교육을 제공한다. 현장을 자주 접하는 군·경·소방 조직에서 조직의 특성을 이해하는 조직문화 기반 상담, 정신건강 관리, 트라우마 개입, 위기 상담 등 현장 중심 커리큘럼으로 경쟁력을 강화한다. 심리치료·미술치료·음악치료·독서치료·동작치료 등 교육도 강화해 현장형 상담 전문가를 양성한다. 복수전공제를 통해 상담심리학과 연계 자격증(청소년상담사, 임상심리사 등) 취득이 가능하며 군·경·소방 및 공공기관 상담사, 대학원 진학 등 진로 선택의 폭이 넓다. 관련 직군 종사자의 경우 승진·보직 변경·전문요원 직무 자격을 얻을 수 있다는 점이 강점이다.
경찰탐정학부의 범죄교정전공은 경찰학·수사학·탐정학·교정학을 융합한 회복적 교정학 기반의 전문 전공이다. 재활과 회복, 재통합 지원이 가능한 미래형 교정 전문가로서 전공 역량을 강화한다. 현직 교정보호 전문가인 교수진은 범죄심리와 교정심리 기반의 4차 산업혁명 시대에 대응하는 맞춤형 교육과정을 운영한다. 교정전문가, 현직 전문가, 범죄예방 및 사회안전, 교정시험과목(교정학개론, 형사소송법, 헌법, 행정법 등)을 준비하는 학생들에게 디지털 범죄 시대에 맞춘 특화된 교정 교육을 제공한다. 졸업 후에는 교정공무원, 보호관찰공무원, 공공교정 분야 범죄피해자 지원센터, 청소년 재활기관, 회복적 대화와 갈등조정 기관, NPO·사회적기업 등에서 활동할 수 있는 미래형 교정 전문가로 성장할 수 있다.
입학생 전원에게 장학금 혜택
서울디지털대의 학점당 수업료는 평균 6만7500원으로 사이버대학 중에서도 최저 수준이며 입학생 전원에게 장학금 혜택을 제공하고 있다. 신입생은 졸업 시까지 수업료 25%, 2학년 편입생은 2년간 40%, 3학년 편입생은 1년간 수업료 감면 혜택이 제공된다. 그뿐만 아니라 서울디지털대는 현장 실무 전문가 특강, 전공 연계 자격증 취득, SDU수료증 과정, 대학원 진학 지원 등 다양한 특성화 프로그램을 운영하며 학생들이 단순한 이론 학습을 넘어 실제 기업 프로젝트와 현장 중심의 실무 역량을 키울 수 있도록 돕고 있다.
서울디지털대의 학과·전공은 직장인, 군인, 주부 등 다양한 학습자의 특성에 맞춰 100% 온라인 수업으로 진행하며 산업 현장에서 바로 활용 가능한 직무 자격 중심의 특성화 교육과정, 국가자격증 대비 실무 중심 교육을 제공한다. 서울디지털대는 일반전형, 산업체위탁전형, 군위탁전형, 장애인전형, 기회균등전형 등 다양한 전형으로 신·편입생을 모집하고 있으며 내신 성적이나 수능 점수와 관계없이 고교 졸업 이상의 학력을 갖추고 있다면 누구든 지원 가능하고 전문학사 이상 학위 소지자는 3학년 편입도 가능하다. 2026학년도 1학기 신·편입생 모집은 내년 1월 15일까지 진행되며 서울디지털대 입학 홈페이지에서 스마트폰 또는 PC로 지원할 수 있다. 입학 관련 자세한 사항은 서울디지털대 입학지원센터 홈페이지나 입학 상담 전화, 카카오톡 ‘서울디지털대학교’ 1대1 상담을 통해 확인할 수 있다.
댓글 0