서울지하철 노조 “내달 12일 총파업 돌입”

임금 3% 인상-정원감축 반대 주장
서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노동조합이 다음 달 12일 총파업을 예고했다. 올해 봄부터 이어진 서울 시내버스 단체교섭도 난항이 이어지는 가운데, 지하철과 버스가 동시에 파업하면 연말 교통대란이 발생할 것이라는 우려가 나온다.
25일 서울교통공사의 1노조인 전국민주노동조합총연맹 산하 서울교통공사노동조합은 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 “노동자의 안전을 보장하지 않으면 다음 달 12일부터 총파업에 돌입하겠다”고 밝혔다.
임금 인상과 정원 감축 등이 주요 쟁점이다. 노조는 정부가 정한 올해 공공기관 임금 인상률 3%를 준수하라는 대법원 판결을 지켜야 한다는 입장이지만 공사는 1.8%까지만 인상이 가능하다는 입장이다. 또 공사의 정원 감축 등에 대해서도 노조는 승무원 업무가 가중될 수 있다고 반대하는 상황이다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0