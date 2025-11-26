노인요양 ‘안심돌봄가정’ 시설 5곳 추가

서울시 2023년부터 18곳 확충
서울시 노인요양공동생활가정인 ‘안심돌봄가정’이 올해 말까지 18곳으로 늘어날 것으로 전망된다. 초고령사회 진입과 함께 의료·요양 수요가 증가하는 상황에 대비하기 위한 조치로, 지역 밀착형 돌봄 인프라 확충이 목표다.
신규 설치 땐 시설-운영비 지원
서울시는 2023년 요양시설 공급 부족 문제를 해결하기 위해 ‘서울형 노인요양공동생활가정’인 안심돌봄가정 조성 사업을 시작했다. 이 시설은 법정 기준인 1인당 면적 20.5㎡(약 6.2평)보다 넓은 25.1㎡(약 7.6평) 이상을 확보하도록 했다. 생활실은 1∼3인실 중심으로 구성하고, 특별실과 공용거실을 함께 배치했다. 복도식 구조에서 발생할 수 있는 사각지대를 줄이고 개인 공간과 공용 공간을 구분하기 위한 설계다.
현재 서울시는 2023년 8곳, 2024년 5곳 등 총 13곳의 안심돌봄가정을 운영 중이다. 올해 5곳을 추가로 확충했으며 내년에도 시설 확대를 이어갈 계획이다. 내년도 확충을 위한 사업자 공모는 내년 3∼4월에 실시할 예정이다.
서울시는 자치구나 법인이 신규 설치 또는 기존 시설 리모델링을 추진할 경우 시설 조성비와 초기 운영비를 지원한다. 9인 정원 기준으로 시설 조성비는 최대 2억9300만 원, 초기 운영비는 3년간 최대 4725만 원까지 지원한다. 윤종장 서울시 복지실장은 “초고령사회에 대비해 어르신 돌봄 수요에 신속히 대응하고, 질 높은 돌봄 서비스 제공을 위해 안심돌봄가정 확충을 지속해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0