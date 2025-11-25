포천 16개월 여아 사망 사건, 친모·계부 학대살해 혐의 긴급체포

경기 포천시에서 16개월 여자 아이가 숨진 사건과 관련해 경찰이 아동학대 살해 혐의로 아이의 모친과 계부를 긴급체포했다.
25일 경기북부경찰청 여성청소년수사대에 따르면 지난 23일 오후 6시 42분경 포천시 한 주택에서 “딸이 밥을 먹다 숨을 안 쉰다”는 내용의 119 신고가 접수됐다. 16개월 여아 A 양은 신고를 받고 출동한 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
병원 측은 아이의 몸에서 아동학대를 의심할 수 있는 흔적을 발견하고 경찰에 신고했다. 경찰은 사인을 밝히기 위해 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰했다. 부검을 진행한 국과수는 이날 ‘외상성 쇼크로 인한 사망으로 추정된다’는 내용의 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.
경찰은 A 양이 외부에 의한 물리적 충격으로 사망한 것으로 보고 A 양의 모친 B 씨(20대)와 계부 C 씨(30대)를 아동학대 살해 혐의로 긴급체포했다. 경찰 관계자는 “A 양 부모를 긴급체포해 경찰로 이송하고 있다”며 “사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 설명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
