도이치 1차 주포 “이종호, ‘김건희가 사건 다 챙기니 걱정말라’고 했다”

‘도이치모터스 1차 주가조작’ 주포 이정필 씨가 법정에서 “이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 ‘김건희 여사가 사건을 다 챙겨보고 있으니 걱정말라’고 했다”고 증언했다.
이 씨는 25일 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용) 심리로 진행된 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 공판에 증인으로 나와 이같이 말했다. 이 씨는 “‘도이치 주가조작’ 1심 재판을 받으며 이 전 대표를 알게 됐으며 이 전 대표와 거의 매일 만났다”는 취지로 증언했다.
이어 “이 전 대표가 ‘김 여사가 사건 다 챙겨보고 있으니 걱정말라’고 하고 정계에 있는 사람들과 찍은 사진 보여준 적 있냐”는 특검 질문에 이 씨는 “그렇다”며 “휴대전화에서 사진들을 보여줬기 때문에 그때 당시에는 믿었다”고 답했다.
특검이 “이 전 대표가 2022년 5월부터 ‘재판에 도움 되는 사람으로부터 그림을 사야한다’며 돈을 요구했고, 8390만 원가량 준 적 있냐”는 질문에도 이 씨는 “그렇다. 집행유예 받게 해주겠다는 취지로 얘기했다”고 밝혔다.
이 씨는 “이 전 대표가 김 여사, VIP(윤석열 전 대통령) 얘기를 하면서 고위공직자범죄수사처장 사진을 보여줬다”며 “(이 대표가 김 여사와) 엄청 각별한 사이인 것처럼 말했다”고 주장하기도 했다.
이날 오후 재판에 증인으로 출석한 이 씨의 운전기사 박모 씨도 “이 전 대표가 이 씨한테 ‘형이 이정도까지 움직였으면 무조건 집행유예야 형만 믿고 따라오면 돼’라고 말하는 것 들은 적 있냐”는 특검 질문에 “있다”고 답했다.
이 전 대표는 집행유예가 선고되도록 해주겠다며 재판 청탁 명목으로 이 씨로부터 2022년 6월부터 2023년 2월까지 25차례에 걸쳐 8390만 원을 받은 혐의로 구속 기소됐다. 이에 대해 이 전 대표 측은 “금품을 받은 사실이 없다”며 혐의를 전면 부인하고 있다. 도이치모터스 주가조작 사건 총책과 주포로 지목돼 2021년 10월 재판에 넘겨진 이 전 대표와 이 씨는 올 4월 대법원에서 각각 징역 2년, 집행유예 3년과 징역 2년이 확정됐다.
