‘명랑운동회’ 1970~80년대 인기MC…변웅전 前의원 별세

‘MBC 명랑운동회’ 등을 진행하며 1970~80년대 인기를 끌었던 아나운서 출신 정치인 변웅전 전 의원이 향년 85세로 세상을 떠났다.
24일 유족 등에 따르면 변 전 의원은 23일 서울 광진구 자양동 혜민병원에서 사망했다. 고인은 1940년 충남 서산에서 태어나 중앙대학교 심리학과 재학 중이던 1963년 KBS 아나운서로 입사했다.
이후 1969년 MBC로 이적한 뒤 ‘유쾌한 청백전’, ‘묘기대행진’, ‘명랑운동회’ 등의 프로그램을 진행하며 큰 인기를 얻었다.
1995년 자유민주연합(자민련) 창당준비위원회 대변인을 맡으며 정계에 입문한 뒤 1996년 15대 총선에서 고향인 충남 서산시·태안군 선거구에 출마해 당선됐다. 이후 16, 18대 국회까지 3선 의원이 됐다.
18대 국회에선 2010년까지 국회 보건복지가족위원장을 역임했다. 2011년 자유선진당 대표최고위원을 맡은 것이 마지막 공식 활동이다.
유족은 부인 최명숙 씨와 2남(변지명·변지석) 등이 있으며 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실이다. 발인은 27일 오전 8시다.
