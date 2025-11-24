조달청 올해 ‘나라장터 상생세일’ 역대 최고 매출

조달청은 중소기업 판로 지원과 공공기관 예산 절감을 위한 ‘나라장터 상생세일’의 올해 매출이 역대 최고인 858억 원을 기록했다고 24일 밝혔다.
조달청에 따르면 올해 매출 실적은 상반기(1~6월) 586억 원, 하반기(7~12월) 272억 원으로 총 858억 원을 달성했다. 이는 지난해 실적 589억 원 대비 45.6% 증가한 것으로 2017년 상생세일이 시작된 이후 최대 실적이다. 나라장터 상생세일은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록업체 중 참여 의사를 밝힌 기업의 제품을 할인된 가격으로 공공기관에 판매하는 행사로 연 2회(상, 하반기) 운영된다.
하반기 행사에는 732개 기업이 참여해 2만4311개 상품을 선보였다. 참여 상품들의 평균 할인율은 10.8%였다. 사무용 가구를 비롯해 도로 시설자재, 보안장비 등 다양한 상품을 판매했다. 특히, 공공기관에서 수요가 많은 컴퓨터(노트북 포함)의 경우 평균 10.3%, 최대 59.3%까지 할인된 가격으로 제공했다.
할인 판매를 통한 공공기관 예산 절감액은 총 121억6000만 원으로 집계됐다. 이는 지난해 78억8000만 원 대비 54.3% 늘어난 액수다. 백호성 구매사업국장은 “중소기업 판로 확대를 위해 할인 행사를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라며 “조달기업과 수요기관의 적극적인 동참을 당부한다”고 말했다.
