한국母 일본父 살해한 30대, 경찰에 전화해 “내가 죽였다”

흉기로 부모를 모두 살해한 일본 거주 30대 한국 국적 남성이 현지 경찰에 검거됐다. 본인이 경찰에 전화해 자수하면서 범죄가 드러났다.
19일 일본의 닛테레뉴스, 아오모리TV 등에 따르면 아오모리시 경찰은 한국 국적의 무직 남성 김모 씨(34·일본명 가나모토 타이슈)를 살인 혐의로 체포했다.
● 한국인 어머니 일본인 아버지 살해
김 씨는 전날 아오모리시 자택에서 어머니 이모 씨(61·일본명 가나모토 미라)와 아버지 가나모토 나오토 씨(71)를 주방용 칼로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
김 씨는 범행 후 스스로 경찰에 “부모를 죽였다”고 신고했다.
경찰이 현장에 도착했을 때 아버지는 등이 찔린 채 1층 복도에 누워 있었다. 어머니는 1층 욕실에 쓰러져 있었다. 현장에는 범행에 사용된 것으로 보이는 흉기도 있었다.
● 부모 모두 저항했던 흔적
나오토 씨와 이 씨의 몸에는 모두 저항할 때 생기는 ‘방어흔’도 발견됐다. 경찰은 김 씨의 팔에도 베인 상처가 있는 점 등을 토대로 범행 당시 몸싸움이 있었던 것으로 보고 있다.
김 씨는 부모 외에도 동생과 함께 거주하고 있었다. 경찰은 4인 가족의 장남이었던 김 씨의 범행 동기를 명확히 파악하고자 수사를 진행중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
