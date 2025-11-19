BTS 정국 “가둬버릴 것” 경고에도…50대 일본인 여성, 집 침입 시도

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 자택에 무단으로 침입을 시도한 일본인 관광객에 대해 경찰이 조사에 착수했다.
19일 서울 용산경찰서는 50대 일본인 여성 A 씨를 주거침입 미수 혐의로 입건 전 조사(내사)중이라고 밝혔다.
A 씨는 지난 12일부터 14일 사이 정국의 자택 현관 잠금장치를 여러 차례 누른 혐의를 받는다.
아직 A 씨의 귀국 여부는 확인되지 않았으나 경찰은 피해자 조사를 통해 사실관계를 파악할 예정이다.
한편 외부인이 정국의 자택에 침입을 시도한 것은 이번이 처음이 아니다.
지난 6월에는 30대 중국인 여성이 용산구에 있는 정국의 자택에 침입을 시도했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 이 여성을 현행범으로 체포해 검찰에 송치했다. 그러나 검찰은 범행이 미수에 그쳤고, 본국으로 출국해 재범 위험성이 높지 않은 점을 고려해 이 중국인 여성에 기소유예 처분을 내렸다.
지난 8월에는 40대 한국인 여성이 정국이 거주하는 주택에 침입했다가 주거침입 혐의로 입건됐다. 당시 이 여성은 정국의 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.
이에 정국은 지난 9월 공식 위버스 계정을 통해 자택 침입 시도에 대해 직접 경고에 나섰다. 그는 라이브 방송에서 팬들과 대화를 나누다 “기사 봤다시피, 한 명이 저희 집에 어떤 분께서 오셔서 방문을 해주셔서. 오지 말아요 제발“이라고 토로했다.
이어 ”저희 집 주차장에 잘못 발 들이면 못 나가요, 제가 열어주지 않는 한 못 나가요“면서 ”아무튼 오면 그냥 내가 가둬버릴 거예요, 그냥 끌려가는 거다“라고 경고했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0