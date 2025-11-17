‘반발 검사장 평검사 강등’ 여권 요구에…정성호 “檢 안정이 중요” 숨고르기

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 17일 17시 45분

글자크기 설정

정성호 법무부 장관이 17일 경기도 과천시 정부과천청사에서 열린 2025년 전국보호기관장 회의에서 참석자들과 인사를 하고 있다. 2025.11.17/뉴스1
정성호 법무부 장관이 17일 경기도 과천시 정부과천청사에서 열린 2025년 전국보호기관장 회의에서 참석자들과 인사를 하고 있다. 2025.11.17/뉴스1