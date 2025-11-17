[단독]혈액-소변 검사 5개사, 입찰 담합의혹

환자의 혈액, 소변 등을 분석해 병이 있는지 등을 알아내는 검사. 당뇨 등 만성질환 관리, 암 진단 등에 폭넓게 쓰인다. 국내 병의원에서 하는 검체검사 대부분은 외부 전문업체에 위탁되고 있다.