울산화력 매몰자 시신 1구 추가 수습…사망 확인 5명으로

울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 매몰자 1명의 시신이 추가로 발견됐다. 이로써 공식 사망자는 5명으로 늘었다.
울산소방본부는 12일 오전 5시 19분경 실종된 60대 작업자 시신 1구를 추가로 수습했다고 밝혔다.
앞서 전날 오후 10시 14분경에는 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 실종됐던 작업자 1명의 위치가 파악됐다.
발견 지점은 전날 수습된 시신이 발견된 곳 인근이다. 이 작업자는 6호기 쪽 방향 입구에서 약 3~4m 떨어진 지점에 있었던 것으로 알려졌다.
소방당국은 4·6호기 발파가 이뤄진 후 전날 오후 3시40분부터 본격적인 수색·구조 활동을 벌이고 있다.
사고 현장에는 작업자 2명이 여전히 매몰돼 있다. 이들 중 1명은 매몰 위치가 파악됐고 1명은 아직 실종 상태다.
지난 6일 울산 남구 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 5호기 붕괴 사고로 당시 현장에서 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됐다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
