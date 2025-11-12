동아일보

‘깐부 할아버지’ 배우 오영수, 강제추행 혐의 2심서 무죄

강제추행 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 유죄를 선고받았던 배우 오영수 씨(81·사진)가 항소심에서 무죄를 선고받았다. 수원지법 형사항소6부(부장판사 곽형섭·김은정·강희경)는 11일 원심을 파기하고 이같이 선고했다.

재판부는 “피해자는 6개월이 지나 성폭력 상담소에서 상담받았고, 오 씨가 공소사실처럼 뽀뽀하려고 한 상황이 강제추행으로 성립하기는 어려워 보인다”라며 “시간의 흐름에 따라 피해자의 기억이 왜곡됐을 가능성이 있고 피고인이 강제추행을 했다는 것인지 의심이 들 땐 피고인 이익에 따라야 한다”고 무죄 이유를 설명했다.

오 씨는 2017년 여름 연극 공연을 위해 지방에 머물며 산책로에서 연극단원 A 씨를 껴안고, 주거지 앞에서 볼에 입맞춤하는 등 두 차례 강제추행한 혐의로 2022년 11월 불구속기소됐다. 오 씨는 혐의를 부인했지만, 1심 재판부는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 드라마 ‘오징어 게임’에서 깐부 할아버지 역을 맡았던 오 씨는 2022년 미국 골든글로브 TV부문에서 남우조연상을 받기도 했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
