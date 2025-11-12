게임 즐기되 중독은 안되게… 카지노 초보고객에 과몰입 방지 교육

[도박중독, 예방이 해답] 〈下〉 강원랜드 중독 예방-관리체계
게임 입문때부터 예방-관리 집중… ‘고위험군’으로 판별땐 상담 연계
한국도박문제예방치유원 협력… 전문의 진료-심층상담 등 지원
체류시설 ‘하이힐링원’서 명상캠프… 아동-청소년 대상 중독예방교육도
도박 중독은 더 이상 남의 일이 아니다. 합법 사행산업이 일상 곳곳에 자리 잡고, 온라인을 통해 불법 도박이 빠르게 확산되면서 성인은 물론이고 청소년들까지 도박을 쉽게 접하고 있다.
국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(사감위)는 올해를 ‘불법 사행산업 근절과 청소년 도박 문제 해결 원년’으로 선포하고 대응에 나섰다. 지난달에는 청소년 도박 예방 교육을 연 2회 이상 의무화하는 내용의 ‘사행산업통합감독위원회법’ 개정안이 국회 본회의를 통과했다.
국내 유일의 내국인 카지노를 운영하는 공기업 강원랜드는 ‘게임은 즐기되 중독은 안 된다’는 원칙 아래 건전한 게임 문화 조성에 힘을 쏟고 있다. 단속과 치료 중심이 아니라, 이용자 스스로 절제하고 조절할 수 있는 예방 시스템을 구축한 것이 특징이다.
● 국내 첫 도박 중독 전문기관 ‘마음채움센터’
강원랜드의 중독 예방 활동 중심에는 ‘마음채움센터(KLACC)’가 있다. KLACC(Kangwonland Addiction Care Center)는 2001년 설립된 국내 최초의 도박 중독 전문기관. 센터는 ‘게임은 즐기되 중독은 안 된다’는 원칙 아래 카지노 이용자를 보호하는 ‘K-GREEN 이용자 보호시스템’을 운영한다. K-GREEN은 ‘책임감 있고 즐겁게 카지노를 이용하기 위한 교육 내비게이션(Kangwonland Gambling Responsibility & Enjoyment Education Navigation)’의 약자로 지난해 시범 운영을 거쳐 올해 3월부터 본격적으로 가동됐다.
K-GREEN은 카지노 초보 고객을 위한 맞춤형 예방·교육 프로그램이다. 방문객은 마음채움센터에서 게임 과몰입 자가 진단을 하고, 맞춤형 교육을 받은 뒤 카지노 내 ‘건전게임체험존’에서 실제 게임을 하며 다시 한 번 예방 교육을 받는다. 해외 선진국의 사전 개입형 예방 모델을 국내 환경에 맞게 조정했다는 점에서 의미가 크다.
강원랜드 카지노는 내국인이 출입할 수 있는 유일한 시설인 만큼 정부의 규제를 엄격히 적용받고 있다. 출입은 연 180일로 제한되고, 영업시간은 하루 20시간으로 제한된다. ‘냉각기(Cooling-off)’ 제도와 출입자 관리 시스템도 시행하고 있다. 다만 일부 전문가는 “이 같은 과도한 규제가 오히려 이용자의 몰입 이용이나 과잉 베팅을 부추길 수 있다”고 지적한다.
강원랜드는 이런 지적을 반영해 규제 중심의 단속보다는 이용자가 스스로 위험을 감지하고 조절할 수 있는 ‘자기조절형 예방모델’을 강화하고 있다. 최철규 강원랜드 대표이사 직무대행은 “글로벌 복합리조트로 성장하기 위해서는 규제 완화보다 건전한 이용 문화 정착과 이용자 보호가 전제돼야 한다”며 “K-GREEN을 통해 초보 고객도 안전하게 카지노를 경험할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
● 예방·상담·치유·회복 전 과정 관리
강원랜드는 마음채움센터와 웰니스 관광지 ‘하이힐링원’을 중심으로 도박 중독의 전 과정을 관리하고 있다. 예방부터 상담, 치유, 회복까지 이어지는 ‘4단계 통합 관리체계’를 구축해, 중독자뿐만 아니라 가족 단위 지원까지 포괄하고 있다.
마음채움센터는 한국도박문제예방치유원(도예원)과 협력해 고위험군 조기 발굴과 전문 치유 연계, 장기 회복 지원까지 실질적인 서비스를 제공한다. 대표 프로그램은 ‘10·4·10 초코칩’이다. ‘연간 10일 이하 출입, 하루 4시간 이하 이용, 월 소득의 10% 이하 지출’을 권장하는 저위험 이용 가이드라인을 체험형 교육으로 구성한 프로그램이다. 참가자들은 쿠키를 만들며 절제의 의미를 배우고, 상담사와 함께 도박문제 위험도 자가 진단을 실시한다.
위험 수준이 높게 나타나면 전문상담으로 연결되고, 심화치유가 필요한 경우 도예원의 가족 치유 프로그램이나 전문의 진료로 이어진다. 이런 단계별 지원을 통해 이용자들이 스스로 조절 능력을 키우고 재발을 예방하도록 돕고 있다.
마음채움센터는 매년 ‘청소년 도박문제 예방주간’을 지정해 캠페인도 벌이고 있다. 올해는 정선·태백 지역 학교에서 예방 포스터 제작과 스포츠 연계형 교육, ‘도박 안 하는 청소년’ 서약 캠페인을 진행했다. 또 지역아동센터 사회복지사 및 지도교사를 대상으로 온라인 교육을 열어 위기 청소년을 조기에 발견할 수 있는 상담 기법을 보급했다. 도박문제 인식주간에는 정선 고한시장, 사북읍 주민센터 등지에서 현장상담 부스를 운영하며 주민 접근성을 높였다. 센터는 청소년의 도박 인식을 개선하기 위한 교육과 캠페인을 이어가고 있다.
도박으로 인한 가족 갈등과 경제적 어려움을 함께 치유하는 하이힐링원 프로그램도 주목받고 있다. 하이힐링원은 마음채움센터, 도예원과 협력해 체류형 ‘가족치유명상캠프’를 운영하고 있다. 2019년 개원 이후 지금까지 6000여 명이 참여했으며, 아동·청소년·다문화가족·취약계층 등을 대상으로 행위중독 예방 교육과 산림치유 체험을 진행했다.
특히 하이힐링원은 올해부터 3년 동안 국내 유일의 도박문제 단기 체류형 치유시설 구축 시범사업을 추진하고 있다. 참여자는 일정 기간 머물며 명상, 심리상담, 가족치유 프로그램을 병행하고 이후 지역사회 복귀를 위한 지원을 받는다.
용기 내 중독센터 방문하는 게 최선… 부담되면 전화상담 먼저
도박 중독 상담 어떻게 하나 의료-심리 치료 지원… 비밀 보장 홈페이지 ‘중독 지수’ 자가진단도
도박 중독은 스스로 인식하기 어렵고 한 번 빠지면 혼자 끊기 힘든 행위 중독이다. 전문가들은 “자신의 문제가 아니더라도 주변에 도박으로 어려움을 겪는 친구나 가족이 있다면 전문기관에 도움을 요청해야 한다”고 조언한다.
강원랜드 마음채움센터(KLACC)와 한국도박문제예방치유원(도예원)은 도박 중독 예방과 치유 프로그램을 운영하는 대표 기관이다. 강원랜드는 국내 유일의 내국인 카지노를 운영하는 공기업으로, 마음채움센터를 통해 이용자 보호와 예방 활동을 이어가고 있다. 정부가 설립한 공공기관인 도예원은 도박문제 확산 방지와 치유 지원을 맡고 있다. 두 기관의 홈페이지에서는 간단한 자가 진단으로 자신의 도박 중독 위험도를 확인할 수 있다. 몇 가지 질문에 답하면 ‘도박중독지수’가 수치로 표시되고, 현재 상태와 필요한 조치를 안내받을 수 있다.
상담은 전화, 문자, 채팅, 대면 등 다양한 방식으로 가능하다. 마음채움센터 전화상담(080-7575-545)은 매일 오전 9시부터 밤 12시까지 운영된다. 홈페이지에서는 온라인 상담과 화상 상담도 가능하다. 도예원은 전화상담(1336)을 오전 9시부터 오후 10시까지 진행하며, 홈페이지를 통해 채팅·문자·카카오톡 상담 서비스를 제공한다. 직접 방문이 부담스럽다면 비대면 상담으로 첫 단추를 끼울 수 있다.
두 기관은 초기 단계의 이용자에게는 예방 교육과 단기 조절 프로그램을 연계하고, 고위험군에는 심층상담과 의료·심리치료, 법률·재무 상담 등 맞춤형 서비스를 지원한다. 또 강원랜드 하이힐링원의 체류형 가족 치유 명상캠프나 단도박 모임 등 회복 프로그램으로 연결하고, 사후 관리와 재발 방지 프로그램도 함께 운영한다. 특히 마음채움센터는 병적 도박 등 전문 치료가 필요한 이용자에게 병원 치료비를 지원하고 있다.
김경훈 강원랜드 마음채움센터장은 “도박문제는 하루라도 빨리 상담을 시작하는 것이 회복의 지름길”이라며 “철저히 비밀이 보장되니 대면이든 비대면이든 편한 방식으로 전문 상담을 권한다”고 말했다.
